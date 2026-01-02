Gallegos en Suiza reaccionan al incendio de la estación de esquí en Nochevieja: "Una tragedia"

ncendio en el bar Le Constellation de la estación de esquí de Crans-Montana, Valais (Suiza) Policía de Valais

La tragedia en la estación de esquí de Suiza en Nochevieja ha conmocionado al mundo. Gallegos emigrados en Suiza han mostrado su pesar con este trágico suceso ocurrido en Crans-Montana, en Valais, durante la celebración de la Nochevieja, y que se ha cobrado la vida de alrededor de 40 personas y ha dejado heridas a más de un centenar.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación Cultural As Xeitosiñas, José Gil, ha lamentado la "tragedia", asegurando que ha sido una "desgracia y un desastre"."La naturaleza siempre es la misma, pensamos que no va a pasar y cuando pasa no hay la infraestructura necesaria ni salidas de emergencia y es una ratonera", ha indicado.

También ha señalado que, desgraciadamente, este tipo de sucesos "seguirán sucediendo". "No es la primera vez que pasan estas cosas, estos eventos se dan. Es una pena y un dolor", ha afirmado.

Por su parte, fuentes consultadas de la asociación Irmandade Galega na Suiza han transmitido "todo su apoyo, tristeza y pésame" a las familias de los afectados. "Es un drama, primero por la envergadura y segundo porque hay gente tan joven. No hay palabras, la verdad", manifiestan.

"Creo que ante catástrofes así no hay ni palabras ni pensamientos que puedan consolar ni apaciguar nada, pero que nuestros pensamientos están con las víctimas y las familias, por supuesto", han concluido.

Además, la entidad ha publicado a través de sus perfiles en las redes sociales Instagram y Facebook una fotografía de la zona con un lazo negro y la frase: "Estamos con Crans-Montana".

Aforo

José Gil, de la Asociación Cultural As Xeitosiñas, ha puesto el foco en las condiciones de este tipo de locales, señalando que suelen ser espacios “sin las condiciones necesarias” para evacuar a la gente y con más asistentes de los permitidos, por lo que a la hora de salir “se queda la puerta pequeña”.

“Si tienes un aforo para 150 o 200 personas y metes 1.000… A veces no pasa nada, pero cuando pasa, se inflama todo muy rápido. No se respetan las indicaciones de las autoridades”, ha subrayado.

Aun así, ha lamentado la tragedia y ha reconocido la respuesta del país durante el incendio, destacando que actuaron con rapidez, coordinaron los equipos y distribuyeron a los heridos en helicópteros a diferentes puntos del país.