La Xunta de Galicia mantiene el descuento del 40% en los buses interurbanos de su competencia

Viajar en un autobús interurbano de competencia autonómica seguirá siendo más barato con la entrada del nuevo año. La Xunta de Galicia da continuidad al descuento del 40% en este medio de transporte, según recoge este martes una orden publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Desde este jueves 1 de enero, se mantendrá sin interrupción la bonificación del 40% en los buses interurbanos competencia de la Xunta, que se aplica sobre las tarifas de los bonos multiviaje y de las tarjetas de Mobilidade de Galicia.

La orden regula el establecimiento de una minoración adicional y temporal en las tarifas bonificadas de aplicación en el transporte público interurbano de competencia autonómica. Con esta tramitación, el Gobierno gallego garantiza que los descuentos a los usuarios tendrán continuidad de manera ininterrumpida desde el primer día de 2026.

Aunque la orden publicada en el DOG establece como plazo de aplicación de los descuentos hasta el 31 de enero, ya prevé la ampliación del periodo en el que aplicará la reducción temporal de la tarifa.

Estos descuentos adicionales se aplican en Galicia desde el 1 de septiembre de 2022 en la tarifas del transporte público de titularidad autonómica, tras la adhesión a las ayudas directas adoptadas por el Estado que fijaron en un 30% y el año pasado se redujeron al 20%, mientras la Xunta mantuvo el 20% que abonaba por su parte.

La Xunta aplica otros descuentos autonómicos en el transporte interurbano: la reducción del 10% sobre la tarifa en efectivo; bonificaciones adicionales del 15% a usuarios recurrentes y hasta el 50% a familias numerosas, además de transbordos gratuitos dentro de las áreas de transporte metropolitano; y hasta 60 viajes gratis al mes para menores de 21 años con la Tarxeta Xente Nova y para mayores de 65 con la tarifa +65.

La orden publicada en el DOG también recoge el mantenimiento de los descuentos del 40% en transporte de la ría integrado en el Área de Transporte Metropolitano (ATM) de Vigo (conexiones Cangas-Vigo, Moaña-Vigo en sentidos de ida y vuelta) y en el tren en la ATM de Ferrol.