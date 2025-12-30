La Xunta espera resolver Altri en 2026, aunque sin electricidad es "imposible tener autorización"

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha situado para el próximo año la resolución sobre el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo). "Sin duda se tendrá que resolver", ha apuntado, si bien ha incidido en que son la propia empresa y el Gobierno central los que tienen "en el tejado" el futuro del plan industrial.

No en vano, ha admitido que se cierra 2025 con un proyecto "encima de la mesa", el de la pastora lusa, que tiene una declaración de impacto ambiental (DIA) autorizada por la Xunta, pero que todavía (a diferencia de otros planes evaluados por la Administración autonómica en paralelo) está pendiente de la integrada.

A este respecto, Vázquez ha vuelto a incidir en que el hecho de que no haya una conexión eléctrica garantizada hace "inviable" cualquier proyecto industrial y el previsto para Palas de Rei no será una excepción. De hecho, ha advertido: "Es imposible tener autorización si no hay canal que surta a esta empresa".

No en vano, el Gobierno central dejó fuera de la planificación eléctrica a Altri y le denegó la subestación que demandaba para su plan industrial en la comarca de A Ulloa. La Xunta ha presentado alegaciones y la conselleira de Medio Ambiente ha recordado, este martes, que también en el próximo año el Ejecutivo estatal tendrá que adoptar un pronunciamiento definitivo al respecto.

En este contexto, la titular autonómica ha subrayado a los medios durante un acto en la sede de la Consellería, en Santiago, que desde la Administración autonómica no podría establecer un plazo concreto para la toma de esta decisión sobre la empresa portuguesa.

"El plazo no se lo podría decir porque supongo que el Gobierno central también dará el paso necesario en esta nueva planificación", ha recalcado la conselleira.

Proyecto "en el tejado"

En cualquier caso, durante la comparecencia Vázquez ha subrayado que "desconoce totalmente" las conversaciones que puede tener la empresa con la Administración, al tiempo que ha señalado que solo tiene constancia de la documentación desde el punto de vista medioambiental.

Por ello, ha recordado que "la parte medio ambiental tiene que ir conectada al resto de la viabilidad", haciendo hincapié en que el proyecto de la pastelera lusa "sin agua y sin luz no tiene lógica". "Es imposible, no puede funcionar", ha subrayado.

De todos modos, la conselleira ha matizado que el proyecto de Altri "no deja de ser complejo" y que, en este momento, depende "única y exclusivamente" de tener acceso a electricidad. "Y por supuesto también depende de autorización ambiental integrada", ha recordado la conselleira al incidir en que "estas dos cosas hay que casarlas".

Así las cosas y "teniendo toda la información y documentación", Vázquez cree que "se tomará la resolución que tenga que tomarse". De todos modos, ha recordado que "ahora mismo (el proyecto) está en el tejado" y, por lo tanto, ha recalcado que el año termina con la propuesta encima de la mesa, "pero sin tener autorización".