Toman posesión los seis nuevos cargos de la Xunta en Medio Rural, Deportes, Pesca y Amtega

Este martes, 30 de diciembre, han tomado posesión los seis nuevos altos cargos de la Xunta designados tras el último Consello del año, presidido por Alfonso Rueda. El foco se ha puesto especialmente en los tres relevos en la cúpula de la Consellería de Medio Rural, pocos meses después de los grandes incendios del pasado verano.

La conselleira del Medio Rural, María José Gómez, ha presidido la toma de posesión de los nuevos altos cargos de su departamento. En concreto, se trata de la nueva secretaria xeral técnica, Marta Forés; del nuevo director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, y de la nueva directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro.

Durante el acto, que tuvo lugar en el complejo administrativo de San Caetano, la conselleira ha destacado la "valía y profesionalidad" de las nuevas incorporaciones y ha agradecido los servicios prestados por los cargos salientes.

En este contexto, María José Gómez ha querido reconocer "el conocimiento, el talante y la profesionalidad" de los tres cargos que este martes se despidieron y ha insistido en agradecer "su dedicación las 24 horas del día, los 365 días del año", en una consellería especialmente "amplia y diversa".

A las nuevas incorporaciones, la conselleira les deseó "suerte y éxito", y ha valorado su compromiso "para dar este paso adelante". Ha subrayado que sus aciertos serán "los aciertos de todos" en una Galicia que es "eminentemente rural". "Es una 'Galicia Calidade' por la que trabajamos todos para hacerla más y más grande", ha aseverado.

El primero de los cambios que afecta en Medio Rural es el de Jorge Atán, anterior secretario xeral técnico de la Consellería, a quien sustituye Marta Forés Lojo. Licenciada en Derecho y funcionaria, Forés Lojo ocupaba desde 2022 la Subdirección Xeral de Réxime Xurídico dentro de la Consellería do Medio Rural.

Por otro lado, a Manuel Rodríguez le sustituye en Defensa do Monte Manuel Francisco Gutiérrez, quien hasta el momento y desde mayo de 2009, ocupaba el cargo de jefe de servicio de Prevención de Incendios Forestales en Pontevedra.

Asimismo, José Luis Chan, el que era responsable de Planificación e Ordenación Forestal, ha dejado su cargo en manos de Luisa Piñeiro, la que fuera de alcaldesa de Moraña y delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, y quien desde 2023 ejercía como gerente de Seaga.

Otros relevos en el Gobierno gallego

También este martes, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha presidido la toma de posesión de Damián Rey como nuevo director de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia; mientras que el titular de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha hecho lo propio en el acto en el que Roberto García ha asumido su puesto como secretario xeral para o Deporte.

Toma de Posesión de Roberto García Cedida

A su vez, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha presidido la toma de posesión como director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica de Isaac Rosón Sánchez-Brunete.

Toma posesión Isaac Rosón Sánchez-Brunete

Por otro lado, este martes la líder del BNG, Ana Pontón, ha lamentado que el presidente de la Xunta cierre 2025 con un cambio de "caras" en la Consellería do Medio Rural para no modificar "lo importante, las políticas" que, a su juicio, convierten el monte gallego en "un polvorín".

En una comparecencia en el Parlamento, la nacionalista ha hecho un balance muy crítico de la gestión en la Xunta en el año que se despide y ha aludido a los fuegos del pasado verano