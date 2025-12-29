Cambios en la Xunta: Roberto García será secretario xeral de Deportes y Damián Rey, director de la Amtega

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este lunes la aprobación de varios cambios en la estructura directiva del Gobierno gallego. Lo ha hecho en la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta, que ha dado el visto bueno a los ceses a petición propia de varias personas que dejan la Xunta este 2025, con su sustituto ya nombrado.

El primero de los cambios afecta a la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. El secretario xeral de Deportes, José Ramón Lete Lasa, deja el puesto tras 16 años "en tres etapas diferentes" y será sustituido por Roberto García Fernández. Licenciado en Educación Física con más de 20 años en el sector, fue preparador físico del Deportivo Fabril y es concejal del PP en el Concello da Coruña.

La Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) tendrá, desde 2026, un nuevo director: Damián Rey Rodríguez asume el cargo sustituyendo a Julián Cerviño, director desde 2022. Especializado en el sector de las TIC y la transformación digital, Rey Rodríguez lleva 10 años trabajando en la administración pública, según explicó Rueda, que señaló que actualmente es responsable de Novas Tecnoloxías en la Deputación de Pontevedra.

La Consellería de Medio Rural, por otro lado, experimentará tres cambios que llegan tras un verano marcado por los grandes incendios forestales. Jorge Atán Casto deja su cargo como secretario xeral, que asumirá Marta Fores Lojo. Funcionaria de carrera, era hasta ahora subdirectora en Medio Rural.

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez Vázquez, será sustituido por Manuel Francisco Gutiérrez, que lleva 30 años trabajando en la administración en materia de prevención de incendios. Actualmente, de hecho, es el jefe del Servicio de Lucha contra Incencios Forestales en Pontevedra.

La que fuera alcaldesa de Moraña y delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro Arcos, sustituirá a José Luis Chan como director xeral de Planificación e Organización Forestal. Piñeiro Arcos fue, desde 2023 hasta hoy, gerente del Seaga.

Cándido Rial Rodríguez, director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, deja el cargo a petición propia tras haberlo asumido el pasado mes de junio. Su sustituto será Isaac Rosón, ingeniero naval con experiencia en varias empresas de España y del extranjero. Funcionario de carrera, era jefe de Innovación en el Igape.

A preguntas de los medios, Rueda señaló que han concentrado los cambios en este último Consello da Xunta de 2025 para empezar nuevas etapas. "Son puestos muy exigentes", indicó el presidente de la Xunta, que indicó que "es lógico" que se vayan produciendo cambios y se mostró "satisfecho" por el trabajo de los secretarios xerais que dejan sus cargos.

"No es una enmienda a su desarrollo. Les agradezco su trabajo hasta ahora en puestos muy exigentes", ha concluido Rueda, que hizo referencia a que, en todo caso, "cumplen un ciclo".