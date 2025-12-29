Besteiro cree que Galicia acaba 2025 "peor que hace un año"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que Galicia acaba el 2025 "peor que hace un año" y ha reclamado a la Xunta "altura de miras". Así se ha expresado en su balance de este año, en unas declaraciones recogidas por Europa Press en las que el socialista ha hablado de vivienda, sanidad, servicios sociales, el rural o la industria.

En primer lugar, Besteiro se ha referido al problema de la vivienda. En este ámbito, ha expuesto que hay más demandantes de vivienda pública que en 2024 y ha reclamado apostar por la rehabilitación y por un banco público de alquiler con precios moderados.

Sobre la sanidad, el líder socialista ha reprochado las "inversiones decrecientes" por parte del departamento autonómico, con "más de 12.000 niños sin pediatra", mientras que en el ámbito de servicios sociales ha lamentado que algunas personas "fallecen esperando una resolución" de dependencia. "Es inasumible como sociedad", ha censurado.

En el ámbito forestal y medioambiental, el líder del PSdeG ha criticado que la Xunta no haya publicado el Pladiga y ha exigido una estrategia "preventiva y real", censurando que Alfonso Rueda "da la espalda a la Galicia interior", donde "no existe el reequilibrio territorial".

Asimismo, ha señalado que Altri es "el reflejo" de la política industrial "inexistente" del Gobierno gallego, que ha tachado de "incompetente" en esta materia. "¿Estamos mejor o peor que hace un año? Los datos matan el relato de Rueda", ha manifestado.

Para el 2026, Besteiro ha recordado que se debatirá en el Congreso la condonación de la deuda, que cree que "es una obviedad" que será positiva para Galicia, pero ha lamentado que Rueda esté "en contra" únicamente por hacer "lo que se le marca desde Madrid".

Todavía sobre economía, el portavoz socialista ha lamentado que Galicia "crece menos que el resto de España" y ha aprovechado para reclamar "mayores competencias".

"Reclamamos altura de miras y saber cuáles son los problemas y qué vamos a hacer para solucionarlos", ha reivindicado antes de señalar que el próximo año los socialistas seguirán "profundizando en esas cuestiones" que "marcarán el 2026".