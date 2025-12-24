El vídeo navideño de Besteiro alude a la dimisión de Villares por agresión sexual tras el archivo del caso

El vídeo de felicitación de Navidad del secretario general del PSOE en Galicia, José Manuel Gómez Besteiro, ha dejado una referencia a la dimisión del conselleiro do Mar, Alfonso Villares.

En el segundo 48 del vídeo, de un poco más de dos minutos de duración, se muestra la imagen de una noticia en prensa con su salida del ejecutivo autonómico.

Este lunes el juzgado de instrucción número 2 de Ferrol decidió no juzgar el caso tras la denuncia por una presunta agresión sexual de la que fue acusado a mediados de año, tras finalizar las diligencias de investigación.

Según informaron fuentes del TSXG, será ahora la Audiencia Provincial la que determine si se confirma esta decisión o por el contrario se revoca.

Todo ello en un contexto donde un mínimo de seis militantes socialistas denunciaron, durante este mes, a José Tomé, su barón territorial en Lugo, en el canal interno.

El alcalde de Monforte pidió la baja del partido, al igual que sus concejales, y gobernará la localidad lucense desde el grupo de no adscritos. Además, dimitió formalmente de la presidencia de la Diputación, aunque será efectiva a finales de mes.

Del mismo modo, ese mismo canal registró en las últimas semanas hasta tres denuncias por un presunto acoso contra la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y su número dos, José Manuel Lage Tuñas. Dos de ellas parten de dos exconcejalas, Eva Acón y Esther Fontán, y la tercera, de la que ayer la primera edil herculina dijo no tener conocimiento, no ha trascendido su identidad.

Inés Rey ha mantenido en varias ocasiones que esas acusaciones son mentira y ha acusado al PP de activar la "máquina del fango a toda velocidad".

Además, el alcalde de Barbadás, Xosé López Valcarce, también fue acusado de la misma forma de un presunto acoso laboral. La práctica totalidad de ediles socialistas han salido del gobierno y Valcarce gobierna, como no adscrito, con un ejecutivo formado por el concejal de Democracia Ourensana, Daniel Rey, y del socialista José Manuel Morgade.

Sobre la localidad ourensana pesa la amenaza de una moción de censura para recuperar la gobernabilidad, al quedar en una clara inferioridad numérica el ejecutivo.