El PSOE de Galicia se reunirá el 10 de enero para analizar las denuncias de acoso sexual y laboral

El PSOE de Galicia ha marcado el próximo 10 de enero como fecha para la celebración de un Comité Nacional Extraordinario en el que el partido analizará las denuncias de acoso sexual y laboral que se han conocido en los últimos días. La reunión será en Santiago.

Este lunes, el partido se reunía en una Comisión Ejecutiva Nacional en la que se determinó esta nueva cita, en la que los socialistas también definirán un calendario previo a las elecciones municipales del 2027.

Respecto a las denuncias, el PSdeG explica en un comunicado que considera "necesario" tratar la cuestión en el máximo órgano entre congresos, "con toda a información dispoñible e desde o respecto aos procedementos internos e ás garantías que deben rexer en situacións desta natureza" con el foco puesto, subrayan, en la "protección das vítimas".

Denuncias por acoso laboral a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey

Uno de los últimos casos que se han conocido en el PSdeG son las denuncias contra la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el portavoz municipal José Manuel Lage Tuñas, su número dos, por presuntos casos de acoso laboral.

Las dos primeras denuncias, presentadas a través de un canal interno del partido ideado para casos de acoso sexual, fueron emitidas por Esther Fontán y Eva Acón, ambas exconcelleiras de la corporación municipal coruñesa en la anterior legislatura.

Las quejas se hicieron públicas el pasado jueves, cuando ellas mismas confirmaron que denunciaban unos hechos que habrían tenido lugar entre el 2019 y el 2023 y que ya fueron noticia entonces. Ambas señalan comportamientos agresivos por parte de Rey y de Lage Tuñas.

Ese mismo día, Inés Rey emitía un comunicado en el que tachaba las denuncias de "falsas", algo que reiteró el viernes en una rueda de prensa en la que criticó que todo se trataba de un "ajuste de cuentas".

A estas dos denuncias se suma una tercera. Este mismo lunes, el PP de A Coruña aseguró que otra persona de la corporación, militante del PSdeG, también habría hecho uso del canal interno del partido para presentar una queja similar.

El alcalde de Barbadás, denunciado por acoso laboral y encubrimiento de acoso sexual

Tan solo unos días antes, un caso similar en el Concello de Barbadás (Ourense) desencadenaba la renuncia de su alcalde Xosé Carlos Valcárcel, acusado de acoso laboral, como miembro del PSdeG, aunque manteniendo sus funciones como alcalde.

En este caso, una militante del partido socialista denunció por un canal interno haber sufrido acoso laboral, algo que Valcárcel ha negado declarando que no es "acosador laboral ni de ninguna índole". Según informó entonces Europa Press, el caso podría estar relacionado con un supuesto acoso sexual vivido por la misma militante por parte de otro concejal del gobierno local que dimitió en el 2024.

"Me enteré de un supuesto acoso, porque no hay denuncia ni tampoco sentencia, actué, me reuní con las personas implicadas, entre ellas un concejal que dimitió a los pocos días, quedando expulsado de toda actividad política y del contacto con la persona que fue supuestamente acosada", declaró Valcárcel al respecto.

Valcárcel, crítico con Gómez Besteiro por la gestión del caso Tomé, pidió su dimisión la semana pasada y dejó la puerta abierta a gobernar en el municipio ourensano pactando con el PP, algo que los populares tampoco descartan.

Tomé, expresidente de la Deputación de Lugo, acusado de acoso sexual

Antes de conocerse estas denuncias por acoso laboral dentro del partido, otras denuncias abrían una crisis en el PSdeG.

El pasado 10 de diciembre se conocieron al menos seis denuncias por acoso sexual contra el entonces presidente de la Deputación de Lugo y alcalde de Monforte, José Tomé, tal y como adelantó el programa Código 10.

Estas denuncias también se presentaron por el canal interno del partido habilitado para este tipo de situaciones.

En ellas, las denunciantes señalan comportamientos como subidas de tono, tocamientos, imágenes y comentarios fuera de lugar, además de ofrecimientos de puestos de trabajo a cambio de relaciones sexuales, tal y como declaró la madre de una de las presuntas víctimas al mismo programa, durante el que aseguró que Tomé le dijo a su hija que "si quería la plaza se tenía que acostar con él".

El caso Tomé dio lugar a una serie de reacciones en toda la política gallega, con peticiones de dimisión que se materializaron el mismo día con Tomé anunciando su salida de la Deputación y de sus cargos en el PSOE de Lugo, aunque manteniendo la alcaldía de Monforte.

En declaraciones a medios, Tomé aseguró que ha podido hacer bromas, pero "acosar, jamás".

Como consecuencia de las acusaciones, la secretaria de Igualdad del PSdeG, Silvia Fraga, presentó también su dimisión el 12 de diciembre.

Dentro de las filas socialistas, la alcaldesa de A Coruña Inés Rey lideradaba unos días después un manifiesto respaldando la dimisión de Fraga y exigiendo mayor contundencia al partido. En el escrito, con unas 60 firmantes, pedían "desde la lealtad al partido y a sus principios, la necesidad de aclarar los hechos, proteger a las víctimas y preservar la integridad de las instituciones. Sólo una actuación firme y coherente permitirá mantener la confianza de la ciudadanía y demostrar que no hay espacio para la impunidad ni para ninguna forma de violencia contra las mujeres".