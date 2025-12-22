El 'Gordo' esquiva Galicia, pero se lleva 14 millones en pellizcos: estos son los municipios agraciados

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha dejado este año a Galicia sin el ansiado Gordo, que recayó en el número 79.432. Aun así, la comunidad ha sido una de las que ha recibido un mayor reparto de pellizcos, con más de 14 millones de euros distribuidos a través del segundo, tercer y cuarto premio, además de varios quintos.

Parecía que la suerte sonreía a Galicia cuando, a las 9:21 horas, el segundo premio caía en la empresa gallega Bimba y Lola. Desde las propias tiendas repartidas por toda la comunidad, así como empleadas de las oficinas de Vigo, celebraron por todo lo alto el premio dotado de 1.250.000 euros a la serie, con el número 70.048.

Con el tercero también resultamos agraciados. El 90.693, dotado con 500.000 euros a la serie, cayó en Galicia muy repartido. El número fue cantado a las 11:12 horas. Con 50.000 euros al décimo y 500.000 a la serie, se ha vendido en dos administraciones de la ciudad de A Coruña -- una de ellas ha repartido diez millones de euros --, además de en A Illa de Arousa; en los municipios coruñeses de Baio y Ordes, en este último en Mesón do Vento; en Chantada y Ribadeo, además de Lugo ciudad, en Vigo y en O Porriño.

El resto fueron cuartos (200.000 euros a la serie) y quintos premios (60.000 euros a la serie), que bien agradecidos fueron celebrados toda la comunidad.

Provincia de A Coruña

César lotero de Alcalde Lens Enrique Romanos Tardío

La provincia coruñesa ha sido una de las más agraciadas del sorteo, especialmente gracias al tercer premio, que dejó una parte muy importante de su cuantía en la comunidad.

A Coruña (ciudad) : el tercer premio, el número 90.693, se vendió en hasta tres administraciones de la ciudad, una de las cuales llegó a repartir cerca de diez millones de euros, más concretamente la de Alcalde Lens , convirtiéndose en uno de los puntos clave del sorteo en Galicia. A estas se sumaron El Gato Negro y el As de Oro en Os Rosales.

Baio : en este municipio coruñés se vendieron décimos del tercer premio (90.693).

Ordes (Mesón do Vento): la suerte también llegó a esta parroquia con la venta de décimos del tercer premio.

Fisterra: la localidad recibió uno de los quintos premios, el número 77.715, dotado con 60.000 euros a la serie.

Provincia de Pontevedra

Juan, el lotero de Vigo Treintayseis

Pontevedra ha concentrado buena parte de los quintos premios y también ha recibido décimos del tercer premio, con presencia destacada en varias localidades.

Vigo : la ciudad olívica fue agraciada tanto con el tercer premio (90.693) como con uno de los quintos premios, el 77.715, ampliando el impacto del sorteo en la urbe. La administración de La Puerta del Sol, que todos los años repite, volvió a pillar un pellizco de la Lotería.

Pontevedra (ciudad) : vendió décimos del quinto premio 60.649, dotado con 60.000 euros a la serie.

A Illa de Arousa : uno de los municipios más afortunados, con décimos del tercer premio (90.693) y también de dos quintos premios, los números 60.649 y 77.715.

Sanxenxo : recibió parte del quinto premio 60.649, con venta de décimos en el municipio.

O Porriño : la suerte llegó en forma de tercer premio (90.693) y también con el quinto premio 77.715.

Salvaterra de Miño: vendió décimos del quinto premio 77.715.

Provincia de Lugo

La provincia lucense también ha contado con un reparto amplio, sobre todo gracias al tercer premio y a uno de los quintos.

Lugo (ciudad) : se vendieron décimos del tercer premio (90.693) y también del quinto premio 77.715.

Chantada : recibió parte del tercer premio con la venta de décimos del número 90.693.

Ribadeo: el tercer premio dejó también su huella en esta localidad de la Mariña lucense.

Provincia de Ourense

Ourense ha sido protagonista tanto en quintos premios como en un cuarto premio, además de contar con presencia en varios números agraciados.

Ourense (ciudad): recibió un cuarto premio, el número 25.508, del que se vendió una serie completa. Además, se despacharon décimos de los quintos premios 60.649 y 61.366.

Xinzo de Limia: la localidad fue agraciada con el quinto premio 61.366, con venta de algunos décimos.

Un reparto amplio pese a la ausencia del Gordo

De este modo, aunque el Gordo volvió a esquivar a Galicia, la comunidad ha logrado un balance positivo gracias a un reparto muy atomizado de premios secundarios. El segundo premio, el tercer premio, un cuarto y varios quintos han permitido que la suerte llegue a numerosos municipios gallegos, sumando más de 14 millones de euros en premios repartidos por toda la geografía autonómica.