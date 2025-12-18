Trabajadores de discapacidad, menores e infantil denuncian frente a la Xunta su situación "aberrante"

Representantes de seis sindicatos han denunciado en una protesta frente a la Xunta de Galicia la "aberrante" e "insostenible" situación de trabajadores de los sectores que cuidan a personas con discapacidad, menores y educación infantil de 0 a 3 años.

Sobre las 10:30 horas de este jueves, la concentración de decenas de personas ha cortado la calle Anxo Casal, en San Caetano, donde los manifestantes de CUT, UGT, CIG, CC.OO, Snep y USO se reunieron y entonaron cánticos como 'salarios dignos na nosa terra'; 'traballo digno nos tres sectores'; y 'con este salario non chego ao fin de mes'.

"La precariedad de esas trabajadoras es insufrible y la responsable máxima es la Consellería (de Política Social e Igualdad", ha criticado Tania Alonso, responsable de enseñanza privada y servicios socioeducativos de CC.OO.

Además, ha incidido en que las relaciones con el departamento autonómico del cual dependen estos servicios están "rotas", ya que la conselleira de Política Social, Fabiola García, no les recibe en la Xunta ni contesta a las peticiones de los colectivos.

"El ninguneo ya es aberrante y no queda otro camino que la movilización. El camino del diálogo no queremos perderlo nunca, pero si no hay diálogo, evidentemente, algo tenemos que hacer", ha recalcado Alonso.

Colectivo "muy harto"

Por su parte, el responsable de CIG-Ensino en el ámbito privado, Enrique García, ha explicado que los tres sectores movilizados están gestionados en Galicia por asociaciones sin ánimo de lucro y son "prácticamente" subvencionados en su totalidad.

Sin embargo, destaca que la situación laboral y salarial de estas categorías "anda" en el salario mínimo interprofesional (SMI) y, por ello, lo que se reclama son "convenios dignos y justos", además de mejoras laborales y sociales que estén "a la altura" de la responsabilidad del trabajo que realizan.

"El colectivo está muy harto y ahora hay una unidad sindical. Ya no es un problema de una organización con determinados fines, no, aquí es algo colectivo, de trabajadores que quieren que las cosas cambien de una vez y se trasladen en avances", ha remarcado.

García también ha hecho hincapié en que a los escritos firmados por "todas las organizaciones" y dirigidos a la conselleira de Política no el mes pasado no hubo contestación. "Entendemos que es una irresponsabilidad por su parte", ha afeado.

En este sentido, los representantes sindicales han manifestado que volverían a intentar una reunión con Política Social para abordar las reclamaciones.

Sin previsión en los presupuestos

Los sindicatos critican que en los Presupuestos de la administración autonómica para el próximo año "no hay nada" para los trabajadores de estos tres sectores. "No apuestan por dignificar las condiciones laborales de los trabajadores", ha insistido García.

Asimismo, el representante de CIG-Ensino ha subrayado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tiene "su responsabilidad" al "no acabar con la precariedad", aunque "hubiera prometido" hacerlo cuando asumió la Presidencia del Gobierno gallego.

"Ni siquiera nos atienden o manda que se nos reciba para negociar algo", ha lamentado el delegado sindical.

Para el secretario xeral del Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, la negativa de la Consellería es una "estrategia calculada que responde a un modelo de privatización y desmantelamiento del público".

Trabajadores "marginados"

El educador social Germán Estévez, que trabaja en el Centro de Menores Monteledo, en Ourense, ha afirmado que nota un "declive constante" en los últimos años, con salarios congelados desde hace una década y una situación que se ha ido agravando y a la que él "no ve salida".

"Cuando ves que otros colectivos sí que consiguieron mejoras, nosotros en menores (tanto en protección como en reforma) llevamos unos años absolutamente olvidados, marginados y precarizados por la Xunta de Galicia", ha enfatizado.

Por otro lado, la delegada de la CIG Natalia Seco, trabajadora de una escuela infantil en Santiago, ha incidido en que la situación en el caso de este colectivo es que se firmó un convenio en 2024 después de más de tres años de negociación, pero fue un acuerdo "sin ninguna mejora".

"Hay algunas compañeras cobrando justo el salario mínimo o incluso menos. Porque el problema que tenemos en el sector de infantil es que se nos absorban los trienios. Da igual que tengas 16 años trabajados que comiences a trabajar ahora mismo. Tienes exactamente el mismo salario", ha explicado.

Por ello, ha subrayado que la principal reclamación de este sector es que a "iguales exigencias de trabajos, iguales condiciones".

"Se nos requiere la misma titulación y las mismas competencias que el resto de escuelas infantiles de la Xunta, por ejemplo, y la diferencia salarial llega ser de casi a 400 euros", ha detallado.