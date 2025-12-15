Confirmado por el Gobierno: los gallegos podrán viajar por el país por 60 euros en bus, Cercanías y Media Distancia

Pedro Sánchez acaba de anunciar la ampliación de los descuentos al transporte para 2026 con un billete único de 60 euros para viajar por todo el país a través de los trenes de Media Distancia y Cercanías, así como los autobuses estatales, pero no valdrá para la alta velocidad.

Una buena noticia para todos los gallegos que quieran, o necesiten, trasladarse a diferentes puntos del país, o de Galicia, de forma continua, pues por solo 60 euros podrán hacerlo. Esta cantidad baja a los 30 euros para los jóvenes. Así lo ha comunicado Pedro Sánchez al anunciar que los descuentos en el transporte público continuarán vigentes en 2026.

Cercanías, media distancia y autobuses

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una nueva medida destinada a facilitar la movilidad y reducir el gasto en transporte público: un abono único mensual que permitirá desplazarse por todo el territorio nacional. Tendrá un coste de 60 euros al mes para adultos y 30 euros para los jóvenes menores de 26 años.

Comenzará a usarse en la segunda quincena de enero y dará acceso a los trenes de Cercanías, Media Distancia y a los autobuses estatales, lo que supondrá un notable ahorro económico para los usuarios habituales. Según el Gobierno, cerca de 2 millones de personas se beneficiarán de esta iniciativa.

El Gobierno espera que las autonomías y ayuntamientos se sumen al proyecto para incluir los metros, tranvías y autobuses urbanos.

"Se trata de una apuesta muy rotunda de movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora, porque supone un ahorro para el bolsillo de muchas familias en nuestro país y, por tanto, creo que es una medida transformadora y muy relevante", aseguró Pedro Sánchez.

El Gobierno ha subrayado que la medida tendrá un impacto especialmente positivo en los trabajadores que realizan desplazamientos diarios entre ciudades, quienes podrían reducir su gasto mensual en transporte público hasta en un 60%.

Esta iniciativa ya se había anunciado a principios de año con vistas a 2026, pero no fue hasta ahora que se concretó el precio y su fecha de puesta en marcha, reforzando el compromiso del Gobierno por una movilidad más accesible y equitativa.