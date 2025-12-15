La Aemet vuelve a activar en Galicia avisos amarillos para los próximos días

La semana comienza con lluvias en buena parte de Galicia, lo que ha obligado a muchos a volver a sacar el paraguas. La Aemet ha activado este lunes avisos amarillos por fenómenos costeros en la provincia de A Coruña, una alerta que se extenderá el martes 16 de diciembre a todo el litoral gallego.

Tras la estabilidad del fin de semana, desde primeras horas de la mañana los cielos permanecen cubiertos en gran parte del territorio gallego debido a la llegada de un frente "asociado a una borrasca situada casi al sur de Islandia". Así lo explica Francisco Infante, delegado de Aemet Galicia. Este frente se mantendrá hasta la tarde del martes, momento en el que se espera una situación más estable, al menos en lo que respecta a las precipitaciones.

Avisos amarillos en Galicia

Galicia afronta este lunes una jornada marcada por las precipitaciones generalizadas debido a un frente invernal asociado a una borrasca situada en el sur de Islandia, que está dejando lluvias en buena parte del territorio gallego desde primera hora del día.

15/12 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | Galicia: costeros y lluvias. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Las precipitaciones serán continuas durante la mañana, pero la situación evolucionará a lo largo de la tarde. Según explica Francisco Infante: "Ahora mismo lo tenemos encima, por eso estamos teniendo precipitaciones en buena parte de Galicia. Detrás entrarán líneas de inestabilidad que van a dejar precipitaciones, pero en forma de chubascos".

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en todo el conjunto coruñés. Además, también se establece alerta amarilla por precipitaciones en el oeste y suroeste de la provincia de A Coruña. Este aviso se irá desplazando hacia el este a medida que avance el frente, "afectará al noroeste de A Coruña, donde se encuentra el Golfo Ártabro y A Mariña Lucense".

De cara a mañana martes, la situación comenzará a mejorar progresivamente. "El frente se desplaza hacia el este y abandona Galicia y se establecerá una cuña anticiclónica. A partir de mañana por la tarde y durante la jornada del miércoles tendremos tiempo estable".

Así, destaca que "el aviso amarillo por precipitaciones se mantiene hasta aproximadamente las 09:00 horas de mañana, pues las precipitaciones que se esperan ya no serán tan fuertes ni tan copiosas". No obstante, el aviso por fenómenos costeros se extenderá a la provincia de Pontevedra, por lo que toda la costa gallega estará en alerta amarilla el martes 16.