La Fegamp pide a la Xunta crear una mesa de negociación para reformar la normativa de los VTCs

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), junto a los concellos de A Coruña y Santiago, ha propuesto a la Xunta constituir una mesa negociadora para abordar una posible reforma de la normativa regulatoria de los VTCs y buscar "soluciones a la problemática creada", que afecta principalmente a estas dos ciudades y a Vigo.

Así lo recoge la entidad en un comunicado enviado tras una reunión mantenida ayer para evaluar la situación en las ciudades al respecto de los VTC. En ella participaron la secretaria xeral de la Fegamp, Patricia Vilán; la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela; la concejala de Movilidad de A Coruña, Noemi Díaz, y el edil de Movilidad de Santiago, Xan Duro.

"En la mesa, y a partir de la normativa autonómica y de la realidad de cada ciudad, podría alcanzarse un acuerdo que permita el desarrollo de la actividad en beneficio de las personas usuarias y sin perjuicios para los servicios públicos de taxi existentes", explica la Fegamp, que propone tomar como referencia a Madrid, donde el Gobierno autonómico regula las licencias.

Según la federación, la directora xeral de Mobilidade reafirmó la posición de la Xunta en "no modificar nada en relación a la competencia reguladora". "Con todo, podrían abrirse a valorar la regulación de las sanciones por incumplimientos", añade la Fegamp.

La Xunta, en su comunicado sobre la reunión, que no alude a esta propuesta, recuerda que las cuestiones sobre VTC son "de estricta competencia municipal" y que la normativa estatal prevé la posibilidad de que los ayuntamientos otorguen, si así lo deciden, licencias urbanas, como lo trasladó Galicia a su regulación.

Ante esta posición, la Fegamp continuará con lo acordado con los concellos de A Coruña, Santiago y Vigo en la reunión del 4 de noviembre para concretar con la colaboración de las ciudades las modificaciones y alternativas necesarias para que la actividad de los VTC se desarrolle "en condiciones óptimas" y "sin crear problemas" con los taxis.

Con ese fin, la federación estudia poder convocar "lo más temprano posible" una nueva reunión con las ciudades en las que comenzar con los trabajos de estas propuestas modificativas. "Con las propuestas de modificación se volvería a retomar el contacto con la Dirección Xeral de Mobilidade, de la que se espera su disposición para valorarlas y tenerlas en cuenta para una revisión en la regulación de los VTC que sirva a todas las partes", concluye.

La Xunta defiende que cumple con la normativa

Por su parte, la Xunta defiende que cumple "rigurosamente" con la normativa vigente y sus competencias al tramitar las autorizaciones interurbanas de VTC domiciliadas en la comunidad, por delegación de competencias del Estado, "siempre que se cumplan los requisitos de la norma y con los criterios ambientales por los que actualmente se conceden".

Así, el Gobierno gallego recuerda que la legislación estatal se modificó en el año 2023 limitando la concesión de licencias VTC en base a criterios ambientales y de congestión de tráfico, excepto en caso de que los vehículos para los que se solicite la autorización sean eléctricos, cero emisiones de batería, de célula de combustible o de combustión de hidrógeno.