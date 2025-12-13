Cáritas anima a participar en sus diferentes acciones sociales repartidas por Galicia esta Navidad

Cáritas Diocesana de Santiago tiene en marcha su campaña de Navidad con un amplio abanico de acciones solidarias distribuidas por toda la diócesis para acompañar a las familias más vulnerables y educar el corazón en la justicia y la fraternidad.

De esta manera, bajo el lema 'Mientras haya personas hay esperanza', la entidad recuerda que vivir con dignidad y acceder a derechos fundamentales –vivienda, empleo, educación o salud– no debería depender de la suerte.

La Navidad: un momento decisivo

Cáritas Diocesana de Santiago trabaja durante todo el año acompañando a personas en situación de pobreza, soledad o exclusión social. No ofrece solo ayudas puntuales, sino que escucha, orienta y busca que cada persona recupere su dignidad y estabilidad. Con una población adscrita de 1,3 millones de personas en la diócesis, la organización cuenta con casi 3.000 voluntarios, que hacen posible la presencia en las 317 parroquias en 110 concellos de las provincias de A Coruña y Pontevedra.

Como destaca Pilar Farjas, directora de Cáritas Diocesana de Santiago: "Acompañamos personas, no estadísticas. Cada gesto, cada apoyo, transforma vidas y da esperanza real a quienes más lo necesitan". Y añade que "el apoyo colectivo es fundamental. Cada gesto solidario, por pequeño que parezca, permite que nadie viva el invierno en soledad o privación".

Desde la entidad recuerdan que el período navideño es especialmente sensible. Para muchas familias estas fechas son emocional y económicamente duras, y la desigualdad se hace más visible. La demanda de ayuda en alimentos, ropa de abrigo, calefacción o apoyo emocional aumenta significativamente.

Acciones de la campaña

En A Coruña se intensifica la recogida de juguetes nuevos, con entregas previstas para los días 19 y 27 de diciembre y el 5 de enero. Se espera atender a más de 900 menores. Las donaciones se pueden entregar en Toysrus, Alcampo, El Corte Inglés, en el local de Pan de Soraluce y en las oficinas de Cáritas A Coruña en la Plaza Recife, 1. Los juguetes más demandados, como todos los años, siguen siendo muñecas, coches, superhéroes, maquillajes, juegos de construcción o balones de fútbol.

En Santiago continúa la campaña 'Agasallos de Nadal', con voluntariado juvenil del programa ‘Ventureiros’. La recogida de juguetes será el 21 de diciembre y la entrega mediante cita previa los días 2, 3 y 4 de enero. La previsión es superar los 346 menores beneficiados en 2024. Además, el 18 de diciembre se celebrará un taller de manualidades navideñas, merienda e inauguración del huerto en el programa Agarimo.

En Arousa se mantiene la campaña de recogida de alimentos hasta el 17 de diciembre y Cambados celebra un festival de Navidad el próximo domingo, mientras el Auditorio de Vilagarcía acogió un concierto solidario el 5 de diciembre.

En Bergantiños (Carballo) está en marcha la operación kilo-litro/euro desde el 17 de noviembre hasta el 15 de diciembre en la carpa de la iglesia parroquial, y se repartirán cestas de Navidad los días 17 y 18 de diciembre en Cáritas Parroquial.

En Pontevedra (Monte Porreiro) se puede colaborar con la recogida de alimentos navideños en la parroquia hasta el 21 de diciembre.

En Lavacolla se realizan visitas a personas mayores y enfermas a principios de diciembre (Lavacolla y Carballal). En Milladoiro continúa la recogida de alimentos y juguetes hasta el 22 de diciembre en la Iglesia San José. Noia celebrará el Festival de Navidad el 16 de diciembre en el Colegio de Jesuitinas María Assumpta, y sigue activa la recogida solidaria de alimentos en Cáritas parroquiales y supermercados.

En Ribeira tendrá lugar el Festival de Navidad el 13 de diciembre en el Auditorio Municipal, junto con un espectáculo familiar de Mimarte y actividades culturales orientadas a sensibilizar sobre la realidad de las familias más vulnerables.

Además, todas las personas que deseen colaborar y no puedan participar activamente en las acciones pueden hacer su donación vía Bizum al 38188 con referencia 'Campaña de Nadal 2025'.