Los juzgados gallegos registraron 682 concursos en el tercer trimestre del año, un 37,8 % más

Los juzgados de lo Mercantil de Galicia registraron en el tercer trimestre de este año un total de 682 concursos, lo que supone un incremento del 37,8 % con respecto al mismo período del año pasado, según los datos recogidos en el informe del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los datos, recogidos por Europa Press, reflejan una consolidación de la tendencia al alza de este tipo de procedimientos, una subida que comenzó en 2020.

El incremento se debe sobre todo al aumento de concursos presentados por personas naturales sin actividad empresarial (que son el 90 % de los presentados en Galicia), y que en ese trimestre pasaron de 412 a 615.

Sin embargo, los concursos presentados por personas jurídicas (empresas) cayeron un 41,8 %, de 67 en el tercer trimestre de 2024 a 39 en el tercer trimestre de este año. Mientras, los concursos de personas empresarias pasaron de 16 a 28.

En ese período, el número de concursos declarado fue de 575 (+28,3 %), y llegaron a fase de convenio un total de 6 procedimientos, mientras que otros 64 iniciaron la fase de liquidación.

Por otra parte, con respecto a los ERES, se presentaron 8, dos más que en el mismo trimestre del año pasado.

Ejecuciones hipotecarias y demandas por despido

De julio a septiembre se iniciaron en Galicia 262 ejecuciones hipotecarias, las mismas que hace un año.

Además, los juzgados ingresaron 11 demandas por ocupación ilegal de viviendas en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

Con respecto a los lanzamientos (los datos son estimaciones realizadas por el Servicio de Estadística), en Galicia se practicaron 221, un 12,8 % más. De ellos, 173 fueron por impagos de alquiler y otros 34 correspondieron a ejecuciones hipotecarias, mientras que el resto derivaron de otras causas.

En el caso de las demandas por despido y reclamación de cantidad, en el tercer trimestre los Juzgados de lo Social de Galicia registraron 1.432 demandas por despido (un 4,4 % menos) y 2.010 demandas por reclamación de cantidad (un 1,9 % más).

Igualmente, se presentaron 4.434 procedimientos monitorios (-66 %), que sirven para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.