La Xunta califica de "negocio ruinoso" para Galicia la condonación de la deuda de 4.010 millones

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, tacha de "negocio ruinoso" para Galicia la condonación de la deuda de 4.010 millones de euros aprobada por el Consejo de Ministros del pasado martes.

En un escrito remitido a los medios y recogido por Europa Press, el conselleiro critica que el Gobierno central "sigue intentando ganar tiempo con una medida que es perjudicial para Galicia", a través de una "mutualización de la deuda" que dice que solo sirve para "contentar" a los socios del PSOE.

Considera que "es un negocio ruinoso para los gallegos porque baja la deuda autonómica en 4.000 millones de euros y sube la participación de los gallegos en la deuda del Estado en 4.600 millones de euros".

"En total, la deuda global de los gallegos y gallegas aumenta en 600 millones de euros", resume, lo que se traduce en 225 euros más por habitante.

Asegura que "Galicia no tiene un problema de deuda", pues las agencias de rating "mejoraron la calificación de la deuda gallega, situándola al nivel de la estatal y entre las tres comunidades más solventes".

Además, Corgos sostiene que "esta operación no permite mayor capacidad de gasto para Galicia", dado que "ni lo que se ahorra de la deuda autonómica ni los intereses se pueden destinar a inversión".

"Por lo tanto, esta propuesta perjudica y no resuelve las necesidades que tiene Galicia, pues no tenemos un problema de exceso de deuda, sino de necesidad de más recursos para financiar los servicios públicos y las inversiones que precisa Galicia", agrega.