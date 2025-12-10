Galicia, Asturias y Castilla y León advierten de que el rescate de la AP-9 y la AP-66 es "ineludible" Xunta de Galicia

El "frente común" conformado por los gobiernos de Galicia, Asturias y Castilla y León en materia de infraestructuras ha advertido al Gobierno Central de que el rescate de la AP-9 y de la AP-66 es una decisión "compleja, pero ineludible".

Así se ha pronunciado el consejero de Movilidad de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz, en una comparecencia conjunta ante los medios de comunicación después de una reunión de trabajo celebrada en Santiago de Compostela entre las tres regiones. Por eso, y porque "existen precedentes y mecanismos", este dirigente ha reclamado la aplicación de "soluciones homogéneas" en materia de autopistas.

Antes que él intervino la titular de Infraestruturas de la Xunta, María Martínez Allegue, quien ha reiterado que el Gobierno central tiene "una oportunidad fantástica" en el dictamen de la Comisión Europea sobre la prórroga de las concesiones, y le ha instado a ser "valiente" y rescatar la AP-9. En caso de que ese dictamen no sea respondido en plazo por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha señalado que la Xunta estudiará "todos los cauces legales".

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites, ha lanzado un mensaje claro: "No estamos de acuerdo con la España de retales", ha aseverado. Así, después de pedir la gratuidad de estas autopistas como "palanca para el crecimiento" y garantía de la igualdad de oportunidades, ha asegurado que "el noroeste no se va a quedar callado".

Precisamente, la CEG es la entidad que ha organizado en Compostela la reunión de trabajo entre Asturias, León y Galicia sobre infraestructuras para el noroeste bajo el lema 'Conectando Territorios, Impulsando Futuro'. Junto a Vieites y acompañando también a los consejeros han estado la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo; y el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) y vicepresidente CEOE Castilla y León, Juan María Vallejo.

Contencioso-administrativo

Por parte del Principado de Asturias, su consejero de Movilidad, Alejandro Jesús Calvo, ha apuntado al expediente aprobado por su ejecutivo con una solicitud para que haya una revisión de oficio, como "paso previo" al contencioso-administrativo.

Cuestionada sobre si el Ejecutivo gallego baraja seguir esta vía, Martínez Allegue ha reiterado que la Xunta opta por pedir al Gobierno que sea "valiente" con "la oportunidad que le da" el dictamen europeo, y ha recordado que previamente Galicia ya trasladó un estudio sobre lo que costaría un "hipotético" rescate y "salía a pre", por lo que "la oportunidad económica ya estaba ahí".

Entre otros asuntos, el encuentro de este miércoles también ha abordado el corredor atlántico. Al respecto, un comunicado de prensa emitido por la CEG subraya que "es urgente avanzar en su ejecución" pues constituye "una infraestructura ferroviaria clave para conectar los puertos del noroeste con el resto del continente europeo".