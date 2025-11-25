El delegado del Gobierno en Galicia ve "intachable" la trayectoria de la nueva fiscal general del Estado

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, han elogiado la figura de Teresa Peramato, a la que el Gobierno ha elegido como nueva fiscal general del Estado, un día después de que Álvaro García Ortiz renunciara al cargo por la condena del Tribunal Supremo (TS).

Se trata de una fiscal con 35 años de carrera que destaca, sobre todo, por su experiencia en la lucha contra la violencia de género pero también por su carácter progresista.

A preguntas de los medios en un acto en A Coruña con motivo del 25-N y antes de que se conociese la confirmación de la elección por parte del Ejecutivo, Pedro Blanco ha señalado que la considera una "buena aportación" y una "persona intachable". "Por lo que conozco de su formación profesional me parece muy adecuada", ha reiterado.

Por su parte, Gómez Besteiro ha destacado que es una mujer "de enorme prestigio y de profundas convicciones". "Verdadera modernizadora de la política fiscal y comprometida contra la Violencia de Género", ha dicho para incidir en que su nombramiento es "un acierto".

Asimismo, el secretario xeral del PSdeG ha calificado de "respeto y profundo sentido democrático" las declaraciones de García Ortiz tras su renuncia y ha insistido en su "buena labor al frente de la Fiscalía General del Estado". Besteiro ha hecho estas manifestaciones después de que este lunes, sobre la condena de inhabilitación al ya exfiscal general del Estado, asegurase que le "remueve especialmente" por tratarse de un caso en el que "hay aspectos que no cuadran" y como conocedor de lo que es "vivir una injusticia".

Diego Calvo, califica lo sucedido con el fiscal general del Estado: "Es un auténtico escándalo"

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha tildado de "auténtico escándalo" lo sucedido con el fiscal general del Estado. Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas sobre este asunto en un acto organizado por la Xunta con motivo del 25N en el recinto ferial Expocoruña, en A Coruña.

"Lo importante es saber si Pedro Sánchez sigue defendiendo la inocencia del fiscal después de ser condenado", ha indicado y ha recalcado que lo "grave" es que "no se produjera la dimisión cuando fue la apertura del juicio oral". "Que no dimitiera el propio fiscal y que no lo cesara el propio Gobierno", ha incidido.

En este sentido, Calvo ha expuesto que "esto sólo puede pasar en un país donde el presidente es Pedro Sánchez". "Desde luego es un auténtico escándalo", ha reiterado. Con respecto a la elección de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, ha señalado que su partido acoge esta decisión "con la cautela que se cogería cualquier nombramiento que pueda hacer Pedro Sánchez".