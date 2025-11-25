Estos son los consejos de la Policía Nacional para evitar ciberestafas en el Black Friday en Galicia

La Policía Nacional ha alertado, ante la llegada del Black Friday y el Cyber Monday, de las técnicas que utilizarán los ciberestafadores para intentar robar dinero, como el phishing, así como recomendaciones para evitar ser víctimas de estafas en las compras en línea.

Una de las estafas más comunes, indican, es el phishing, que aprovecha diferentes eventos a lo largo del año para captar posibles víctimas camuflándose con transacciones legítimas. En estas fechas, lo hacen a través de la campaña comercial del Black Friday.

Los estafadores suplantan la identidad de empresas relacionadas con las compras que se realizan estos días, como tiendas o empresas de paquetería o envíos, para robar datos personales o financieros a través de un enlace, o bien, directamente, nuestro dinero.

Para evitar ser víctimas de este tipo de estafa, desde la Policía piden permanecer alerta ante estas 3 técnicas:

Typosquatting: Entrar en una página web maliciosa con una dirección (URL) muy similar, pero no idéntica, a la del sitio verdadero, al haberla tecleado mal o por un enlace fraudulento.

QRishing: Manipulación de códigos QR para que el usuario descargue software malicioso (malware) o sea redirigido a una web fraudulenta.

Webs Falsas: Sitios de comercio electrónico fraudulentos que clonan webs de marcas reconocidas y normalmente desaparecen tras recaudar dinero.

Asimismo, el cuerpo de seguridad recuerda que la mejor herramienta para evitar caer en una estafa es la prevención:

Cuidado con los enlaces: No hagas clic en enlaces de promociones que llegan por email, SMS o redes sociales. En su lugar, escribe la dirección del comercio electrónico directamente en tu navegador.

Desconfía de los precios imposibles: Los artículos más solicitados con descuentos excesivos son un anzuelo habitual. Si parece un chollo irreal, probablemente sea una estafa.

Verifica la URL (Typosquatting): Asegúrate de que la dirección web de la tienda esté escrita correctamente. Un solo carácter diferente puede llevarte a una web fraudulenta.

Desconfía de códigos QR que te pidan que descargues algo o te redirijan a webs sospechosas en las que, además, pedirán tus datos.

Cuidado con la paquetería: Es habitual recibir SMS o emails de supuestas empresas de envío. No pinches en los enlaces que soliciten pagos o datos.

Examina la tienda online: Si no es una página conocida, fíjate en el diseño, la calidad de las imágenes, si hay faltas de ortografía o textos mal traducidos, y si no incluye información de contacto o datos fiscales (CIF). Comprueba que la URL empiece por https:// y que aparezca el icono de un candado cerrado en la barra de direcciones.

Método de Pago: Desconfía si la web solo te pide datos de tu tarjeta o cuenta bancaria sin ofrecer otras pasarelas de pago seguras.

Por último, la Policía Nacional aconseja que, si has sido víctima de una estafa, cambies tus contraseñas y canceles la tarjeta de crédito/débito inmediatamente. Además, contacta con tu banco y denuncia el fraude en la Policía Nacional.