Más de 80 personas perdieron la vida este año en las carreteras gallegas

Visita del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, al Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste y Cantábrico. Delegación del Gobierno en Galicia

En lo que va de 2025, un total de 84 personas perdieron la vida en las carreteras gallegas. Esta cifra supone un aumento respecto a años anteriores: en el 2024 se habían registrado 80 fallecimientos y en el 2023 fueron 71. En este escenario, y con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, este lunes el delegado el Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha instado a redoblar esfuerzos para reducir el número de víctimas.

En un acto celebrado en el Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste y Cantábrico, en la ciudad de A Coruña, Blanco tildó la tendencia al alza de las muertes por accidentes de tráfico como algo "inasumible" porque "cada falecido é un drama e unha responsabilidade colectiva. Non podemos permitir que a rutina nos faga insensibles ante estas cifras".

A continuación, el representante del Gobierno recordó las campañas especiales de seguridad viaria llevadas a cabo por la DGT y la Guardia Civil de Tráfico centradas en controles de velocidad, consumo de alcohol y drogas, uso del cinturón y SRI, en las distracciones al volante o la revisión de neumáticos.

"A prevención salva vidas e non imos baixar a garda", subrayó el delegado, haciendo un llamamiento a la responsabilidad y poniendo el foco en las personas vulnerables, como ciclistas, peones y motoristas, que suponen un 50% de las víctimas mortales.

Por su parte, la jefa provincial de Tráfico de A Coruña, Victoria Gómez, y la delegada en Galicia de Stop Accidentes, Jeanne Picard, leyeron los manifiestos conmemorativos. El acto finalizó con un minuto de silencio.

El 061 asistió a 70 heridos en 48 accidentes de tráfico este fin de semana en Galicia

Paralelamente, según informa Europa Press, Urgencias Sanitarias de Galicia-061 asistió a 70 heridos en 48 accidentes de tráfico registrados este fin de semana en la Comunidad, de los cuales 19 sucesos ocurrieron en la provincia de A Coruña; 16, en Pontevedra; 7, en Lugo, y 6, en Ourense.

En concreto, desde las 15:00 horas del pasado viernes hasta las 23:59 del domingo, el 061 recibió 76 llamadas relacionadas con accidentes de tráfico, generando 48 asistencias sanitarias.

El día con más siniestros fue el sábado, contabilizando 21 accidentes. En total, 70 personas fueron atendidas, de las que 59 fueron trasladadas a centros sanitarios y 11 fueron atendidas en el propio punto.

La proporción de hombres y mujeres de los heridos fue de 56% y 44%, respectivamente. El 29% del total tenía entre 15 y 29 años de edad.