Cuenta atrás para 1.000 plazas públicas en Galicia: la Xunta aprobará 700 plazas libres y 300 de promoción de la administración general

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, avanzó este martes que la Xunta tiene previsto aprobar antes de que termine el año la oferta de emprego público de 2025 para la administración xeral. La propuesta incluirá más de 700 plazas de acceso libre y otras 300 de promoción interna.

Según explicó en el pleno del Parlamento, donde continúa la tramitación de los presupuestos del próximo ejercicio, el objetivo es seguir reforzando los servicios públicos “de forma planificada”, en un contexto en el que la Xunta anticipa la necesidad de renovar unos 5.000 efectivos en los próximos cinco años.

Corgos aprovechó su intervención para repasar las principales cifras del proyecto de ley elaborado por el Gobierno gallego, poniendo el foco en el gasto social y en el impulso inversor.

Tras la intervención del conselleiro, toman la palabra los distintos grupos parlamentarios para defender sus enmiendas a la totalidad, en las que reclaman la devolución de las cuentas.

