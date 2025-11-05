El temporal deja más de 150 incidencias en Galicia, con vientos superiores a los 150 km/h y fuertes lluvias

El temporal ha dejado en lo que va de día más de 150 incidencias en Galicia, en una jornada en la que se han registrado vientos superiores a los 150 kilómetros por hora y lluvias abundantes especialmente en las provincias de A Coruña y Pontevedra, donde permanece activa una alerta naranja por precipitaciones.

Según ha trasladado el 112 Galicia y recogido Europa Press, la mayoría de incidencias han estado relacionadas con la presencia de árboles y ramas caídas en las carreteras, que sumaron 84 registros.

También se notificaron 12 casos de cables en las vías, 11 de tierras o piedras, y nueve de objetos y restos de accidentes que obstaculizaban la circulación.

Por provincias, A Coruña concentró el mayor número de incidencias, con 60, seguida de Pontevedra, con 34, Lugo, con 29, y Ourense, con 23. Además, se contabilizaron cuatro incidencias en otras comunidades autónomas con llamadas recibidas en la central de emergencias gallega.

Entre los municipios más afectados destaca, en la provincia de A Coruña, Carballo, con ocho incidencias, entre ellas, permanece cortada al tráfico la carretera de Sofán a Piña para proceder a la retirada de un árbol y de un tendido eléctrico. Además, también se han registrado incidencias en los municipios coruñeses de Narón, Vimianzo, Santiago de Compostela, A Coruña, Muxía y Arteixo, con entre tres y cuatro casos cada uno.

En Pontevedra, destaca A Estrada, con cinco, mientras que en Ourense, la ciudad registró seis incidencias. En Lugo, destacan Samos, Pantón y Vilalba, con tres cada uno.

Las incidencias más destacadas

Así, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia ha señalado que durante esta mañana no se registraron incidencias de especial gravedad relacionadas con el temporal.

Con todo, a las 09:30 horas, el 112 Galicia tuvo constancia de un accidente de tráfico en la autovía A-52, a la altura de San Pedro de Batalláns, en el municipio de As Neves.

Tal y como indicó un particular al servicio de emergencias, el vehículo perdió el control debido al aquaplaning, impactando primero contra la mediana y posteriormente contra otro coche.

Vientos y lluvias

Todo ello en un contexto en el que la Xunta mantiene activa una alerta naranja por lluvias en el sudoeste de la provincia de A Coruña y en las zonas de las Rías Baixas y Miño de Pontevedra.

Durante este miércoles, la estación que Meteogalicia tiene en Lardeiras, en Carballeda de Valdeorras (Ourense) registró vientos de hasta 154,5 km/h. También en O Penedo do Galo, en Viveiro (Lugo), se notificaron rachas superiores a los 137 km/h y en Vimianzo (A Coruña) alcanzaron los 121,8 km/h.

En cuanto a las lluvias, las mayores acumulaciones se registraron en la Serra do Faro, en Rodeiro (Pontevedra), con 73,8 litros por metro cuadrado. También en el Alto do Faro de Chantada (Lugo) se acumularon más de 60 litros por metro cuadrado, al igual que en Salvaterra do Miño (Pontevedra) y en Lousame (A Coruña).

Suspensión de actividades en los exteriores de centros educativos

Asimismo, debido a la alerta naranja por lluvia, la Comisión Escolar de Alertas ha decidido suspender este miércoles 5, hasta las 16:00 horas, las actividades en el exterior de los centros educativos de tres zonas: A Coruña Sudoeste (Boiro, Dodro, Lousame, Muros, Noia, Outes, Padrón, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Ribeira y Rois); Litoral de Pontevedra (Baiona, Barros, Bueu, Caldas de Reis, Cambados, Cangas, Catoira, Gondomar, Illa de Arousa, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Mos, Nigrán, O Grove, Oia, Pazos de Borbén, Poio, Ponte Caldelas, Pontecesures, Pontevedra, Portas, Redondela, Ribadumia, Sanxenxo, Soutomaior, Valga, Vigo, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa); y Miño de Pontevedra (Arbo, Crecente, A Guarda, Mondariz, Mondariz-Balneario, As Neves, O Porriño, Ponteareas, O Rosal, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Tomiño y Tui).

Del mismo modo, la Secretaría Xeral para o Deporte ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva federada y las del programa Xogade que se realicen en el exterior en estas zonas.

Además, continúa la alerta naranja por temporal costero en el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra, con viento del sur con hasta fuerza 8 y mar combinada del sudoeste con olas de hasta seis metros, donde también se mantiene suspendida la actividad deportiva del programa Xogade y federada en el mar en los ayuntamientos afectados.

Recomendaciones ante una alerta naranja

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, ha informado de la situación a través del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia a los ayuntamientos de la provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la alerta naranja se activa por precipitación acumulada que puede alcanzar los 30 mm. en una hora.

Ante las fuertes lluvias, las autoridades recomiendan circular con precaución e informarse antes del estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas o que puedan llegar a inundarse y no aparcar en las riberas de los ríos.