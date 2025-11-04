Taxis-VTC, un conflicto de servicios en Galicia a la espera de una regulación precisa

Un taxi circula por la Marina, en A Coruña, y otro espera en la parada. Quincemil

"Este problema no surgió ayer y no se va a solucionar mañana. Viene de atrás y necesita tiempo y negociación". El problema en cuestión es el servicio que desempeñan en las ciudades gallegas los VTC (vehículos de transporte con conductor), sin regulación específica y objeto de las críticas de los taxistas.

Este sector tradicional del servicio ha respondido con distinta paciencia al intento de las asociaciones que lo representan de poner solución al conflicto a través de contactos con la Xunta de Galicia y los respectivos ayuntamientos.

Dentro del colectivo, unos asumen la necesidad de abordar el asunto detenidamente debido a su complejidad jurídica; otros exigen urgencia a las administraciones para que impidan las ilegalidades que denuncian.

El principal punto conflictivo es la realización de servicios urbanos. Según la ley autonómica que regula el taxi, los VTC solo pueden cubrir servicios interurbanos, no dentro del mismo municipio, que en la práctica están realizando. Por eso los taxistas demandan una revocación de las autorizaciones que se le han dado a estos vehículos o una regulación concreta mediante ordenanzas municipales.

Vehículos de Bolt aparcados en la ciudad.

Asociaciones como Tele Taxi y Radio Taxi de A Coruña, que han denunciado este y otros incumplimientos (como reservar el servicio antes del tiempo mínimo exigido), se han reunido con la Xunta y el Concello. De este, aseguran, han extraído el compromiso de elaboración, "siempre contando con el sector del taxi", de una ordenanza específica para regular el servicio de VTC.

"Si en el futuro la situación no va como queremos, tomaremos otras decisiones, pero ahora tenemos máxima confianza en quienes tienen la potestad para regular" Emilio Mosquera, presidente de Unión de Taxistas Gallegos (Utaga)

Los portavoces de estas asociaciones, Ricardo Villamisar y Antonio Vázquez respectivamente, apelan a la "paciencia" y a las "negociaciones" con las administraciones. Admiten comprender la "premura" que reclaman otros compañeros, aunque advierten de que darán "pasos" según el tiempo que tarde en resolverse el problema. "Esto no viene de ayer ni se soluciona mañana", insiste Villamisar.

En una línea parecida se expresa el presidente de Unión de Taxistas Gallegos (Utaga) y vocal de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), Emilio Mosquera, respetuoso con “el trabajo” que las asociaciones del sector realizan con la Xunta y los ayuntamientos.

"Si en el futuro la situación no va como queremos, pues tomaremos otras decisiones. Pero ahora tenemos confianza máxima en quienes tienen potestad para regular", señala Mosquera, que recalca la "complejidad jurídica" del asunto y recuerda que la Xunta ya ha impuesto sanciones a VTC por la ejecución irregular de su servicio.

Una urgente regulación

Quienes manifiestan menos confianza son otros taxistas. Desde Vigo se convocó la semana pasada una protesta de profesionales ante las dependencias de la Xunta en San Caetano, en Santiago, exigiendo la regulación de las VTC sin que suponga desventajas para los taxis. Acudieron compañeros de A Coruña y las ciudades olívica y compostelana.

"Si no hay una ordenanza de los concellos, la Xunta tiene que revocar las autorizaciones, en las que se indica claramente que no pueden hacer servicios urbanos que sí están haciendo, unos 60 al día", denuncia Ángel Rodríguez, taxista de Vigo.

"Este problema no surgió ayer ni se va solucionar mañana. Necesita tiempo y negociación, siempre contando con el sector del taxi" Ricardo Villamisar, presidente de la asociación Tele Taxi en A Coruña

Miguel Ángel Mera, profesional de Santiago, protesta porque "las licencias VTC están descontroladas" y "complican la vida" a los taxistas tradicionales. Este y otros compañeros que la pasada semana se concentraron ante la Xunta denuncian que los servicios de VTC "juegan con la demanda y el precio", con costes para el cliente más altos que los regulados para los taxis.

Debate, solución y "coexistencia"

Estas tres ciudades gallegas han sido convocadas hoy martes por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para analizar el conflicto creado por la convivencia de servicios VTC que llevan a cabo distintas empresas en Galicia, como Bolt, Uber o Cabify.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, solicitó esta reunión y apeló la semana pasada a la necesidad de "cooperar" con la Xunta y de promover "una movilidad metropolitana de manera seria y rigurosa, tanto respecto a los VTC, taxis, autobuses e intermodalidad".

Taxis estacionados en la parada de la Marina, en A Coruña. Quincemil

Los vehículos de transporte con conductor se han visto beneficiados por un fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) del mes pasado que permite que circulen por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de A Coruña en las mismas condiciones que los taxis. Movea, la asociación nacional de empresas y operadores de VTC, calificó la resolución como “un avance histórico para la seguridad jurídica del sector”.

“Este pronunciamiento abre un camino jurídico muy relevante que puede servir de referencia para todo el país y refuerza la necesidad de una regulación equilibrada, basada en la libre competencia y en la coexistencia entre todos los modelos de movilidad”, valoró Eduardo Martín, presidente de Movea Galicia.

De momento esa coexistencia genera discrepancias que están en vías de resolución. Los cláxones de la protesta de los taxistas aún no dejan de sonar.