El presidente de la Xunta reitera que es "inadmisible" ver al fiscal general sentado en el banquillo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en rueda de prensa tras el Consello de la Xunta Xunta de Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido en que es "inadmisible" ver al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sentado en un banquillo y ha vuelto a pedir que se deje "actuar a los jueces".

Preguntado tras la rueda de prensa del Consello de la Xunta sobre qué opina de que la Abogacía del Estado haya pedido la nulidad de la causa, Rueda ha insistido en que se trata de una situación "absolutamente inédita e inadmisible" que un fiscal general en ejercicio "se siente en el banquillo, con todas las circunstancias que esto supone".

Por ello, ha pedido "dejar actuar a los jueces", mientras ha lamentado que "algunos ya se están encargando de cuestionarlos de manera preventiva". "Por si no les gustara lo que después vuelven a decir. Son los que siempre cuestionan la actitud de los jueces y opinan de ellos en función de si les gustan o no las sentencias. No voy a hacer eso", ha subrayado.

En esta línea, ha señalado que la justicia "decidió procesar a todo un fiscal general del Estado en ejercicio" que, ha añadido, "decidió sentarse en el banquillo sin dimitir".

En este contexto, ha dicho esperar que todas las instituciones del Estado, "especialmente aquellas que representan los más altos estamentos jurídicos y de garantía de la legalidad estén a la altura" y "entiendan que no pueden actuar a otras órdenes ni con otras instrucciones que las de la propia ley".

"Espero que todos estén a la altura y que después la justicia decida sobre una situación que no se tendría que haber producido. Es inadmisible y no pasa en ningún otro sitio de Europa, no se entiende que un fiscal general del Estado esté sentado en el banquillo por acusaciones tan graves", ha zanjado.

Considera "lógico" que se juzgue a Ábalos por la compra de mascarillas

Asimismo, Rueda ha señalado que ve "absolutamente lógico" que el Tribunal Supremo haya propuesto juzgar al exministro José Luis Ábalos, al exasesor ministerial Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

"Con todo lo que conocimos, lo que estamos conociendo y, supongo, lo que nos queda por conocer, me parece absolutamente lógico que, por lo menos, exista ese procesamiento", ha afirmado a preguntas de los medios este lunes tras la reunión del Consello de la Xunta.

En esta línea, Rueda ha dicho entender "los nerviosismos" del presidente del Gobierno en la Comisión de Investigación en el Senado la semana pasada y sus "'No me consta', 'No lo sé' o 'No puedo asegurar que no sucediera".

En un acto dictado este mismo lunes, el instructor de la causa, el magistrado Leopoldo Puente, da diez días de plazo a la Fiscalía y a las acusaciones populares (lideradas por el PP) para que presenten sus peticiones de archivo o sus escritos de acusación, así como la práctica de diligencias complementarias.

Para Puente, los hechos podrían ser constitutivos de delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación.