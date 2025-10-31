¿Quién es Marisa Guitián, galardonada con el Premio Honorífico de los X Premios Paraugas?

Un ejemplo como mujer, como profesional y como persona. Un referente del ámbito de la publicidad. Una pionera y una luchadora. Son solo algunas de las descripciones que, quienes la conocen, dan de Marisa Guitián. Nacida en Rubiá (Ourense) y criada en A Coruña, Guitián fundó la cooperativa Idea, que con el tiempo se transformó en Idea Creatividad y Comunicación. Este 21 de noviembre recibirá el Premio Honorífico de la X edición de los Premios Paraugas en la categoría Creatividad.

Y es que tal y como señalan desde el Clúster da Comunicación de Galicia, durante más de 43 años Marisa Guitián lideró la evolución de Idea Creatividad y Comunicación apostando por la innovación, la digitalización y la formación continua, creando un modelo empresarial basado en la colaboración y la responsabilidad que consolidó esta agencia como un referente nacional. "Me cogió por sorpresa y me ha hecho mucha ilusión", reconoce la propia galardonada.

Ella, que nunca ha querido ser la protagonista, resume sus más de 40 años vinculada al sector de la publicidad hablando de las personas, que siempre han sido el eje central de un proyecto que creó y que ha hecho crecer con cariño y solvencia. "Estoy muy satisfecha con todas las personas que tengo y he tenido a mi alrededor", reconoce la premiada, que creó la agencia de publicidad tras trabajar para la Cadena Ser promocionando la Frecuencia Modulada.

La innovación, la digitalización y la formación continua fueron desde el principio la apuesta de Guitián para su agencia, ya que considera que son "puntos claves" para que una empresa crezca. Y vaya si ha crecido: Idea Creatividad y Comunicación es una de las firmas en las que más confían los clientes para sus campañas, tal y como demuestran algunas tan conocidas como A Resistencia nunca camiña soa de Estrella Galicia o Elige Galicia. Tienes que vivirla, de Turismo de Galicia.

Campañas que han dado lugar a "un sinfín de anécdotas" que comparten todos los creativos de esta agencia en la que su fundadora fomentó el trabajo en equipo "eliminando jerarquías y valorando el trabajo de toda la plantilla, ya que entre todos y todas formamos un gran equipo".

Marisa Guitián, que fue una pionera al adentrarse en el sector de la publicidad fundando la agencia, reivindica la importancia de que se valoren más los derechos de la mujer y reflexiona sobre la evolución del sector. "Cada vez es todo más difícil", señala esta referente, que señala que la tecnología, los medios y los soportes publicitarios han cambiado mucho a lo largo de los años.

¿Y cuál es el futuro de la publicidad? Un futuro virtual. Así de tajante se muestra Marisa Guitián, que mira hacia delante con la vista puesta en todo lo que queda por llegar, acompañada siempre de un equipo que la admira y en el que se apoya. Lo hace, además, con un consejo para todos aquellos que están empezando en el sector: "Que sean ellos mismos y que no dejen de formarse y actualizarse. Que no lo quieran abarcar todo y se especialicen en algo".

Unas palabras para tener presentes en cada paso que se da en este sector del que la galardonada en los Premios Paraguas sabe mucho.

"No hay nadie como ella en Galicia"

Gloria Rodríguez trabajó en Idea durante 12 años como ejecutiva de cuentas (relacionándose de forma directa con los clientes), un puesto al que llegó por casualidad y tras conocer a Marisa Guitián. "Quería venir a vivir a A Coruña. Cuando me dijeron que era para el departamento de cuentas, dije que no me interesaba, pero me insistieron en que no perdiese la oportunidad de conocer a Marisa porque merece la pena. Me citó en una cafetería, y salí de allí contratada", señala esta diseñadora gráfica que ahora imparte clase en la Escuela Pablo Picasso EASD.

Una situación que refleja perfectamente el carisma de la galardonada por los Premios Paraugas, que consiguió captar el talento de Gloria Rodríguez: iba para cubrir una baja de maternidad y se quedó en la empresa durante 12 años. "Marisa era nuestra mentora, nos acompañaba y nos asesoraba. Tiene un bagaje increíble. Te aportaba siempre la sensatez y la tranquilidad, nos formaba...", enumera Rodríguez, que dejó la familia de Idea Creatividad y Comunicación tras conseguir plaza en la escuela coruñesa.

"Se merece ver que en el sector se reconoce el valor de lo que ha hecho, su trabajo en Galicia" Gloria Rodríguez, trabajó 12 años en Idea Creatividad y Comunicación

Un paso que la propia Marisa la animó a dar para "cerrar el círculo", ya que muchos trabajadores de la agencia de A Coruña recibieron formación en la Pablo Picasso, que colabora de forma habitual con Idea. Ahora, la diseñadora gráfica habla con un gran cariño y una inmensa admiración de su mentora durante los 12 años que estuvo en la agencia con sede en Matadero 72: "Siempre humanizaba la situación, es una persona muy cercana".

Y es que en Idea Creatividad y Comunicación las personas ocupan una posición central gracias en gran parte a Marisa Guitián, un ejemplo en lo profesional y lo personal. "Siempre ha cuidado a sus empleados, siempre", insiste Rodríguez, que destaca lo independiente que fue esta emprendedora que apostó por crear su propio proyecto "con todo lo que significaba siendo mujer": "Decidió, en un momento determinado de su vida, sin formación, aprender".

Algo que trasladó en su día a día, en el que Marisa Guitián busca lo mejor de las personas que la rodean. "No hay nadie en Galicia como ella, nadie con tanta implicación y con ese crecimiento en su empresa, en la que siempre ha habido un gran porcentaje de mujeres. Siempre decía que 'no hay que crecer rápido, hay que crecer bien'. Y por eso en 2008 no hubo que despedir a nadie", explica Rodríguez, que señala que otro consejo que la publicista le dio es que nunca juzgase nada sin tener la opinión de todas las partes.

Marisa Guitián fue una auténtica pionera, una mujer luchadora que quiso hacer las cosas bien y que apostó por una empresa solvente. Algo que reconocen ahora los X Premios Paraugas, que no solo son merecidos sino que "llegan a tiempo". "Es una persona que no se da importancia, le da algo de pudor. Se merece ver que en el sector se reconoce el valor de lo que ha hecho, su trabajo en Galicia", concluye Rodríguez, que reconoce que haber ido a esa entrevista de trabajo fue un acierto y haber conocido a Marisa le cambió la vida.