La Xunta pide una reunión con el nuevo coordinador europeo del Corredor Atlántico para acelerar su desarrollo

La Xunta de Galicia ha solicitado una reunión con el nuevo coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Bausch, con el objetivo de analizar la situación actual de esta infraestructura clave y garantizar que los compromisos de inversión se cumplan sin demoras.

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, remitió una carta al nuevo responsable europeo para felicitarlo por su nombramiento y destacar su trayectoria como ministro de Movilidad y Obras Públicas de Luxemburgo, en la que demostró, según Calvo, un firme compromiso con la movilidad sostenible, las infraestructuras europeas y la conectividad transfronteriza.

En su misiva, el conselleiro subraya que el Corredor Atlántico es una infraestructura prioritaria para Galicia y para la cohesión europea, esencial para reforzar la presencia del noroeste peninsular en la Red Transeuropea de Transporte y consolidar la posición de la comunidad como nodo logístico estratégico, mejorando así la competitividad empresarial y el comercio en el ámbito internacional.

Calvo advierte que la Xunta busca supervisar el cumplimiento de los plazos y asegurar que las inversiones se materialicen con urgencia, evitando retrasos que puedan agravar las desigualdades territoriales.

Además, la Xunta recuerda que lleva meses reclamando al Gobierno central un Plan Director del Corredor Atlántico con un desglose claro de obras, cifras y calendarios, algo que, hasta el momento, no se ha concretado. Mientras el Corredor Mediterráneo ya avanza, el Ejecutivo gallego denuncia que del Atlántico solo existen presentaciones parciales y sin una planificación detallada, lo que dificulta su desarrollo real.