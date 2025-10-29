La Xunta critica la "falta de sensibilidad" del Gobierno central y exige el rescate de la AP-9

La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, aprovechó esta mañana el acto de inauguración de la nueva plataforma flotante de baño de O Parrote, en A Coruña, para volver a exigir al Gobierno central el rescate de la AP-9. La responsable autonómica respondió así al fallo del Tribunal Supremo que obliga a Audasa a devolver los peajes cobrados durante las obras del puente de Rande, al considerarlos "abusivos".

Martínez Allegue lamentó "la falta de sensibilidad" del Ejecutivo estatal, quien indica que "prima los intereses de la concesionaria", en referencia a Audasa, y aseguró que la justicia está dando la razón a la Xunta en sus reclamaciones.

"Seguiremos abogando por el rescate de la AP-9 con los informes que ya han sido trasladados al Ministerio, demostrando que resulta más económico rescatar la concesión que la indemnización que habría que pagar a la empresa", sentenció.

La conselleira recordó además que Galicia está formando "un frente común" con las comunidades autónomas vecinas para exigir al Ministerio de Transportes información directa sobre la respuesta enviada a la Comisión Europea, que apuntaba a la posible nulidad de las prórrogas de la concesión de la autopista. "Queremos conocer de primera mano ese dictamen y esa respuesta del Gobierno español a Europa", señaló.

Martínez Allegue criticó también lo que considera una postura contradictoria del PSOE respecto a la transferencia de la AP-9: "Cuando aquí pedimos por unanimidad del Parlamento esa transferencia, vemos que luego en Madrid es enmendada por el Partido Socialista de un modo que la desvirtúa totalmente".

Por todo ello, insistió en reclamar la gratuidad de la autopista, a la que responsabiliza de frenar el progreso de la comunidad: "Seguiremos insistiendo en esta necesidad, porque los peajes están impidiendo el desarrollo económico de Galicia".