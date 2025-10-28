La Xunta analiza las primeras solicitudes de víctimas del amianto para impulsar el cobro de las indemnizaciones

La Xunta ha evaluado los primeros expedientes de peticiones de certificados presentados por personas afectadas por la exposición al amianto y que son necesarios para cumplir el procedimiento de solicitud de indemnizaciones establecido por el Estado.

Para eso, tal y como ha recordado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa que recoge Europa Press, el Gobierno gallego creó el equipo de valoración de víctimas del amianto (EVVA), constituido por la Dirección Xeral de Saúde Pública, la Subdirección Xeral de Inspección de Servizos Sanitarios, el Servizo de Ordenación de Profesionais Sanitarios y Recursos Asistenciais del Servizo Galego de Saúde, el Servizo de Neumoloxía del área Sanitaria de Ferrol y el Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia.

Este equipo se crea para dar respuesta a las peticiones del certificado de patologías derivadas de esta exposición reguladas en el Real Decreto 483/2025, de 17 de junio, por lo que se establecen los requisitos y se regula el procedimiento para reconocer el derecho a la compensación económica para las víctimas del amianto, que entró en vigor el pasado mes de septiembre.

La indemnización, en este momento, solo será abonada específicamente a los afectados que tengan reconocida una incapacidad permanente a consecuencia de la exposición al amianto. El pago al resto de potenciales beneficiarios queda condicionado a los efectos que determinen las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado.

Para conseguir esta compensación económica, las personas beneficiarias deben, en primer lugar, solicitar el certificado al equipo de valoración de víctimas del amianto.

Una vez obtenido, deben solicitar la prestación económica en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) correspondiente para su tramitación.