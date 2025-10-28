Rueda anuncia la construcción en 2026 de una fundación para impulsar la investigación forestal en Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que la Xunta construirá en 2026 una fundación, de colaboración público-privada, para impulsar la investigación de un nuevo modelo forestal en Galicia.

Así lo ha explicado este martes durante el V Encuentro Intersectorial del Ecosistema Forestal de Galicia Piñeiros 25, como recoge Europa Press, y ha detallado que el objetivo de la fundación será impulsar la innovación de "un sector estratégico" para Galicia y avanzar hacia un monte "diverso, productivo, que genere empleo y riqueza" en la comunidad gallega.

A renglón seguido, el mandatario gallego ha detallado que las empresas interesadas podrán participar en este nuevo proyecto que busca consolidar una "industria forestal potente" en Galicia para que pueda "ser líder y puntera" a nivel europeo.

La fundación tendrá dos puntos clave de acción. Por una parte, avanzar en la mejora, conservación y cuidado de las especies y, por otro lado, "apostar por la industrialización del producto aprovechando las oportunidades que tiene la madera en sectores como el de la vivienda".

El presidente gallego ha remarcado que la industria forestal-madera "es uno de los motores" de la economía gallega y sitúa a Galicia como "referente en el sector a nivel estatal". "El sector madera es una parte fundamental de la Galicia Calidade", ha sentenciado Rueda.

En el acto, Rueda ha estado acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez.