Llega un fuerte 'río' de borrascas: Aemet avisa a Galicia por hasta 130 l/m2 en los próximos días

El otoño ha tardado en llegar, aunque finalmente ya ha llegado con un descenso de las temperaturas y las lluvias. Tras un fin de semana de relativa calma, este lunes volverá a lucir el sol, pero el panorama cambiará en las próximas horas.

Galicia está experimentando un otoño de lo más atípico. El tiempo seco y las agradables temperaturas nos han acompañado buena parte del mes de octubre, pero ha llegado el momento de sacar el paraguas y hacer el cambio de armario.

Acumulados de más de 100 l/m2 en Galicia

Octubre se despide con un cambio de tiempo radical: buena dosis de precipitaciones y temperaturas en descenso. Las lluvias irán llegando de oeste a este, alimentadas por un potente río atmosférico que cruza gran parte del Atlántico.

"En esta semana, amplias zonas del oeste peninsular acumularán más de 100 litros/m2", avisa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). No obstante, algunos puntos de Galicia, sobre todo al sur, podrían registrar mayores acumulados, hasta 131 litros/m2.

📢En esta semana, amplias zonas del oeste peninsular acumularán más de 100 litros/m2.



🌡️Las temperaturas serán las propias de esta épocal.



Tendencia para la próxima semana: sigue la situación de entradas de borrascas atlánticas con lluvias abundantes en el oeste peninsular. pic.twitter.com/pys70RdXSI — AEMET (@AEMET_Esp) October 27, 2025

Hoy lunes será un día de transición antes de que comiencen las lluvias, y será el jueves cuando un nuevo frente haga su entrada. "Los acumulados de precipitación más importantes los veremos en Galicia, el oeste de Asturias y Castilla y León y Extremadura, entre otras regiones", advierte Eltiempo.es.

De cara al fin de semana, el carrusel de borrascas continuará. Desde el Atlántico seguirá llegando nuevos frentes lluviosos, manteniendo el ambiente húmedo. Así, el inicio de noviembre se presentará muy similar a este final de octubre.

Hasta ahora, la Agencia Estatal de Meteorología no ha activado avisos por lluvia, aunque habrá que esperar a la evolución de los frentes que Galicia espera recibir en las próximas horas.

En cuanto a las temperaturas, serán las propias ya de las fechas en las que estamos, "después de una primera mitad de mes casi veraniega". Las máximas no pasarán de 20ºC en las principales ciudades de Galicia, mientras que las zonas de alta montaña no superarán los 10-11ºC.

Los valores se mantendrán estables a lo largo de la semana, y noviembre se prevé similar, salvo en la segunda mitad del mes, que "apunta hacia un escenario más seco y ligeramente cálido", especialmente en el sur y el este peninsular.