La DGT y la Guardia Civil activan en Galicia un plan especial de control de luces y neumáticos

La Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil de Tráfico en Galicia activan desde este lunes un plan especial de vigilancia de neumáticos y luces de los vehículos.

La iniciativa coincide con el cambio de hora estacional y la llegada de condiciones meteorológicas más adversas, y tiene como objetivo concienciar sobre la necesidad de revisar estos dos elementos esenciales de seguridad para reducir el riesgo de accidentes.

Durante los próximos días, los agentes de la Agrupación de Tráfico intensificarán los controles en las carreteras gallegas, poniendo especial atención al estado de los neumáticos y la correcta iluminación de los vehículos.

Además, los paneles de mensajería variable de la red viaria avisarán a los conductores de este refuerzo en la vigilancia.

La DGT recuerda que estos dos elementos son cruciales para la seguridad de los usuarios vulnerables, como motoristas y peatones, que este año ya suman 29 víctimas mortales en Galicia (19 motoristas y 10 peatones).

Los neumáticos, destacan desde el organismo, son el único punto de contacto entre el vehículo y la carretera, y garantizan la adherencia, la frenada y la estabilidad.

Se recomienda una profundidad mínima de 3 milímetros, aunque el límite legal es de 1,6. A nivel nacional, más de un millón de vehículos circulan con defectos graves en las ruedas, ya sea por desgaste irregular, presión incorrecta o mala alineación.

En cuanto a la iluminación, la DGT insiste en que las luces no solo sirven "para ver, sino para ser vistos". Recomienda mantener los faros en buen estado y bien regulados, evitando deslumbramientos, y recuerda que es obligatorio utilizarlas en condiciones de baja visibilidad como niebla, lluvia o nubes de polvo.

De forma especial en esta época del año, con menos horas de luz natural, el organismo aconseja circular con las luces encendidas también de día, una práctica que reduce de forma notable el riesgo de accidentes y mejora la percepción del vehículo por parte de peatones y otros conductores.