La delegación del Gobierno en Galicia hace entrega de un reconocimiento en memoria de José Esperante

La delegación del Gobierno en Galicia ha hecho entrega este lunes de la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal en memoria de José Esperante París, conocido como Che de Pedro. Este hombre fue un labriego de Mazaricos que fue asesinado el 22 de enero de 1963 a manos de la Guardia Civil por defender un monte vecinal de la incautación franquista.

Durante el acto, celebrado en la Delegación ubicada en A Coruña, el delegado Pedro Blanco puso el foco en la importancia de la memoria democrática para mantener en pie la propia democracia y en que "recoñecer a quen foron perseguidos pola ditadura é un deber moral e democrático, un compromiso de non repetición e de xustiza".

Blanco recordó que "houbo persoas como José Esperante que, por defender o seu territorio e o seu medio de vida, foron perseguidas e asasinadas pola ditadura".

Así, reconocimientos como este "serven tamén para devolverlleas a palabra, a memoria e o lugar na historia que lles corresponde a todos eses labregos e labregas que loitaron polos montes veciñais fronte ás repoboacións forzosas do réxime franquista".

En el acto también estuvo presente el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, así como representantes del Instituto Galego das Terras Comunitarias (Ingateco), quien promovió este reconocimiento, además de tres de los cuatro hijos de Che de Pedro. Estos reconocieron la necesidad de este tipo de reparaciones y agradecieron el gesto del Gobierno, así como su sensibilidad con la memoria democrática.

"Recoñecer a José Esperante é tamén honrar a dignidade dun pobo enteiro que non se dobregou ante a inxustiza", recalcó el delegado, antes de agradecer el trabajo del ministro de Política Territorial y Memoria Dermocrática, Ángel Victor Torres.

Che de Pedro

El asesinato de Che de Pedro en 1963 convirtió su figura en un símbolo de la lucha labriega por la defensa de las tierras comunitarias y de la resistencia frente a la represión franquista en el rural gallego.

Cada año, la comunidad local y Igateco recuerdan su legado en el Día da Loita da Veciñanza Comuneira na Defensa do Monte Veciña.

Ahora, la declaración con motivo de su figura se recupera la memoria personal y familias de personas como él que fueron perseguidas y asesinadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.