Galicia anuncia que pagará la mayor parte de las ayudas directas de la PAC en diciembre

La Consellería de Medio Rural pagará en el mes de diciembre la mayor parte de las ayudas directas de la PAC correspondientes a la campaña 2025.

Así lo anunció este viernes la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, durante una visita a la cooperativa Ganxabar, en la que destacó que este pago completará el anticipo de esta semana de 44 millones de euros, correspondientes a vacuno de leche y carne, tal y como recoge Europa Press.

Este año la Xunta adelantará la ayuda asociada a ovino-caprino y reforzará los pagos de Zonas con Limitaciones Naturales, que son superiores que en anteriores ejercicios.

El Ejecutivo gallego ha detallado que, con este adelanto y con el pago que se hará a finales de año, se procura dotar de mayor liquidez a los agricultores y ganaderos gallegos, que se vieron especialmente afectados por la ola de incendios forestales del verano.

Al mismo tiempo, la titular de Medio Rural incidió en el rechazo a la propuesta de la Unión Europea para la próxima PAC a partir de 2028 y reafirmó que el Ejecutivo gallego reclamará de nuevo, tanto al Gobierno central como a la UE, una PAC "bien dotada, con financiación suficiente y fondos específicos y diferenciados que permitan apoyar la renta de los agricultores y ganaderos, el desarrollo rural y el relevo generacional".