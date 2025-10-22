El próximo festivo en Galicia trae un macropuente de 4 días: solo lo disfrutarás si estás en esta lista

Tras un largo verano lleno de buenos momentos y días de descanso, muchas personas empiezan a mirar el calendario laboral con una pregunta en mente: ¿qué festivos quedan por disfrutar? Pues bien, hay buenas noticias para un pequeño grupo de población.

Aún quedan varios días festivos por delante; sin embargo, el más cercano, el 1 de noviembre (Día de Todos los Santos), cae en sábado, una fecha en la que muchas personas ya no trabajan. Aun así, un pequeño grupo tendrá la suerte de disfrutar de un puente, librando el viernes 31 de octubre y el lunes 3 de noviembre.

El próximo festivo en Galicia trae un macropuente de 4 días

El próximo día festivo que marca el calendario laboral de 2025 es el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Esta celebración, de origen católico, rinde homenaje a todos los difuntos y, como es tradición, muchas personas aprovechan la jornada para llevar flores al cementerio en recuerdo a sus seres queridos.

En este 2025, el 1 de noviembre cae en sábado, por lo que el festivo no afectará a la mayoría de quienes trabajan de lunes a viernes. No obstante, tanto escolares como profesores de Galicia podrán disfrutar de un macropuente de 4 días, desde el viernes 31 de octubre hasta el lunes 3 de noviembre.

Tal y como figura en el calendario escolar en Galicia para el curso 2025-26, el 31 de octubre es el Día de la Enseñanza, una jornada no lectiva. Lo mismo ocurre con el lunes 3 de noviembre, por lo que los escolares disfrutarán de 4 días seguidos de descanso.

Esta medida afecta a estudiantes de todos los niveles educativos: educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y universidad.

Calendario escolar en Galicia curso 2025-26

Además de este largo fin de semana, el curso 2025-2026 incluye otros periodos de vacaciones y días festivos para el alumnado, que te detallamos a continuación:

Los períodos de vacaciones escolares van del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, ambos inclusive; los días 16, 17 y 18 de febrero de 2026 para el Carnaval, y desde el 30 de marzo a 6 de abril, para la Semana Santa.

Además, serán días no lectivos el 31 de octubre (Día de la Enseñanza), el 3 de noviembre y las fiestas laborales de ámbito estatal, autonómico y local.