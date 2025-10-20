El Parlamento de Galicia inicia la tramitación de los Presupuestos 2026: estas son las fechas clave

El Parlamento de Galicia prevé para el próximo 16 de diciembre el pleno de aprobación de los presupuestos, unas cuentas que los conselleiros comenzarán a defender en comisión este jueves, día 23 de octubre, según informa Europa Press.

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha entregado este lunes el proyecto de presupuestos de la comunidad para el año que viene al presidente de la Cámara autonómica, Miguel Santalices, que ahora inician su tramitación parlamentaria.

Corgos ha subrayado que, un año más, el Gobierno gallego, comprometido con la estabilidad, presenta el proyecto de Ley de presupuestos en "tiempo y forma" en el Parlamento de Galicia, para que inicie su tramitación con el objetivo de que sea aprobado antes de final de año y entre en vigor el próximo 1 de enero de 2026, "acercando certezas a familias y empresas".

Las cuentas ascienden a 14.204 millones de euros e incluyen beneficios fiscales por 793 millones que, según los datos del conselleiro, tienen un "carácter social".

En concreto, justo después del pleno ordinario que acogerá el Pazo do Hórreo este martes y miércoles, el jueves 23 de octubre darán comienzo las comparecencias de cada departamento en la comisión de economía, que seguirán hasta el lunes 3 de noviembre.

De nuevo después de otro pleno ordinario, el del 4 y 5 de noviembre, está previsto que termine el plazo de presentación de las enmiendas a la totalidad, que serán publicadas el martes 11. Ese mismo día, la Xunta de Portavoces fijará el orden del día del pleno para el debate presupuestario del 17 de noviembre y el pleno del 18 de noviembre.

Además, para el lunes día 24 está fijada la designación de la ponencia y para el 25 y 26 el informe de esta, que será publicado el miércoles 3 de diciembre.

Jueves 4, viernes 5, y martes 9 son las fechas establecidas para el dictamen de la comisión, que por su parte se publicará el 11, jornada tope para el mantenimiento de las enmiendas y la formulación de votos particulares, antes de que el martes 16 se produzca el debate definitivo de las cuentas públicas.