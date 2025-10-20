Los órganos judiciales de Galicia resolvieron más de 100.000 casos en el segundo trimestre de 2025

Los órganos judiciales gallegos resolvieron en el segundo trimestre de este 2025 un total de 105.233 procedimientos, un 5,6 % más que en las mismas fechas de 2024. El mayor incremento en el número de casos finalizados se produjo en la jurisdicción civil, cuyos tribunales y juzgados concluyeron 54.620 asuntos, un 14,3 % más. En cambio, los órganos de la jurisdicción penal mantuvieron su capacidad de resolución.

En total, la finalización de casos en los órganos contencioso-administrativos bajó un 2,3 %; y, en los sociales, un 11,3 %.

Entre los meses de abril y junio los jueces y juezas recibieron 97.986 nuevos casos, lo que supone un descenso interanual de un 3,1 %. El ingreso de asuntos descendió en la jurisdicción civil, un 8,6 %, y en la social, un 4 %, mientras que aumentó en la penal, 3,7 %, y en la contencioso-administrativa un 11,4 %.

La tasa de litigiosidad en la Comunidad, es decir, el número de casos por cada 1.000 habitantes, se situó en 36,21, por debajo de la media estatal, que fue de 39,83, según el informe hecho público hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CXPX).

Estos datos, recogidos en el informe estadístico sobre la Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2025, muestran que el 30 de junio los juzgados y tribunales de Galicia tenían 218.671 asuntos en trámite, un 8,3 % más que en la misma fecha del año anterior. Sin embargo, el número de casos abiertos al terminar el trimestre se redujo con respecto al inicio, pues a 1 de abril registraban 227.530 asuntos sin finalizar.

En la jurisdicción que más incrementaron los procedimientos abiertos en comparación con el segundo trimestre de 2024 fue en la civil, un 12,3 %, mientras que en la penal aumentaron, un 6 %. En la social, disminuyeron un 1,4 %; y, en la contencioso-administrativa, un 4,4 %.

Datos por provincias

Entre los pasados 1 de abril y 30 de junio los órganos judiciales de la provincia de A Coruña resolvieron 37.978 asuntos, un 5,6 % más que en las mismas fechas de 2024, e ingresaron 35.742, un 4,8 % menos. En Pontevedra recibieron 36.067, un 1,8 % menos, y finalizaron 38.913 (5,9 % más). En los juzgados y tribunales de la provincia de Lugo entraron 9.751 nuevos procedimientos, un 6,8 % menos, y, en los de la de Ourense, 9.900, un 4,7 % menos. Además, en Lugo se resolvieron 11.204 casos (un 10,3 % más); y, en Ourense, 11.067 (6,9 % más).

Los juzgados y tribunales de A Coruña y Pontevedra tenían en trámite al comienzo del trimestre 98.276 y 74.041 asuntos, respectivamente, y, a 30 de junio, quedaron abiertos 94.514 (un 9,9 % más), en A Coruña, y 71.108 (9,8 % más), en Pontevedra.

En cambio, los juzgados de Lugo iniciaron el periodo estudiado con 29.098 procedimientos sin resolver y lo finalizaron con 27.553, es decir, un 5,5 % más que en 2024. Los de la provincia de Ourense tenían en trámite al inicio del trimestre 18.384 casos y, al terminarlo, 17.310, un 3,7 % más.