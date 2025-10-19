El BNG califica la prórroga de la moratoria del eucalipto como un "apaño" que fomenta su monocultivo

La diputada y responsable de Montes e Industrias Forestales del BNG, Montse Valcárcel, ha asegurado este domingo que la prórroga de la moratoria del eucalipto anunciada por la Xunta de Galicia hasta 2030 "no es una solución real, sino un simple ejercicio de maquillaje político".

Para la diputada, el anuncio hecho el pasado jueves por el Gobierno de Rueda es "un apaño lleno de excepciones” que, en la práctica, “abre la puerta al avance del monocultivo de eucalipto en nuestro país".

En esta línea, Valcárcel denunció que esta especie sigue creciendo "sin control", mientras la Xunta no hace públicos los datos reales de superficie y las sanciones impuestas representan una mínima parte de las infracciones detectadas.

Para la diputada nacionalista, el problema de fondo es que el Gobierno gallego, en lugar de apoyar a los propietarios de pinares para combatir las plagas y recuperar las masas autóctonas, está impulsando e incentivando la sustitución del pino por el eucalipto. "Así, poco a poco, Galicia va quedando sin pino, sin biodiversidad y sin alternativas para el medio rural", lamentó.

"Es el propio gobierno gallego quien, con esta pseudo-moratoria, promueve la colonización de nuestro territorio por el monocultivo", afirmó Valcárcel.

La nacionalista recordó además que este año ardieron en Galicia más hectáreas que nunca desde que hay registros, y alertó de las consecuencias de tener grandes extensiones de eucaliptos. "Sabemos lo que pasa cuando el fuego se acerca a los grandes eucaliptales: el riesgo y el daño se multiplican para el medio y para las personas", subrayó.

De esta manera, desde el BNG exigen a la Xunta partidas reales, cuantificadas y suficientes para restaurar el bosque autóctono, apoyar la diversificación forestal y frenar de verdad el monocultivo.

"Lo que está en juego no es solo la masa forestal: es el futuro de las aldeas, de la economía rural y de la identidad de Galicia. Defender el monte gallego es defender Galicia", concluyó Valcárcel.