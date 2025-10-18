Besteiro critica que los presupuestos de la Xunta crezcan por debajo del IPC: "En términos reales bajan"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha criticado que los nuevos presupuestos presentados por la Xunta para 2026 se incrementen "por debajo del IPC y del crecimiento de la economía": "En términos reales bajan, no crecen como quiere hacer ver".

En declaraciones a los medios este sábado, el líder socialista ha censurado que el Ejecutivo de Rueda haya presentado las cuentas antes en los medios que en el Parlamento. De esta forma, los grupos políticos de la oposición aún las desconocen y Besteiro lo califica como una "falta de respeto a las instituciones".

"Ya podemos intuir por donde van los tiros", ha matizado y, a continuación, ha aludido a la negativa a la condonación de la deuda: "1.700 millones para amortizar deuda, pero —el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda— se niega a que el Estado le perdona a Galicia 4.100 millones".

Besteiro ha sido especialmente crítico con el incremento de los presupuestos, que asegura que no compensa la subida del IPC. "¿De qué valen si los presupuestos caen en vez de aumentar y si, por encima, después nunca los ejecuta, especialmente en lo que se refiere a gasto social?", ha retorizado.

El secretario xeral del PSdeG ha expresado sus críticas hacia las cuentas de la Xunta desde Mondoñedo (Lugo) durante la feria de As San Lucas, donde reclamó al Concello que solicite la declaración de fiesta de interés turístico nacional al ser la "más antigua" de España y Europa.