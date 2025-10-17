La Xunta recurrirá la suspensión del TSXG sobre la caza del lobo en Galicia

La Xunta ha anunciado su intención de recurrir el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que mantiene la suspensión de la caza de lobo, y ha reiterado que el estado de conservación de esta especie es "favorable".

Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, han avanzado a Europa Press que recurrirán "al igual que en las anteriores ocasiones". "Seguimos manteniendo que el estado de conservación del lobo es favorable, como respaldan los informes técnicos elaborados al respecto", han defendido.

El anuncio llega después de que el TSXG mantuviese la suspensión de la caza del lobo en Galicia aplicando el principio de precaución ambiental. "El lobo forma parte de las especies de interés comunitario cuya protección rigurosa debe garantizarse", expone.

Según figura en el auto, fechado el 14 de octubre, el lobo está incluido en la Directiva Hábitat, por lo que se encuentra protegido. Asimismo, recuerda que, a la hora de considerar el estado de conservación de la especie, no es posible reducir la visión a una determinada región, sino que hay que considerar la escala de toda la población ibérica.

En ese sentido, el auto destaca los últimos datos oficiales sobre el retroceso del lobo en Portugal entre 2019 y 2021, ya que indican que el área habitada por lobos se ha contraído en los dos últimos decenios, y el número de manadas detectadas también ha disminuido.

"A pesar de las medidas de conservación existentes, en particular la mejora del mecanismo de indemnización por daños atribuidos a los lobos y el fomento de una mayor protección del ganado mediante el apoyo técnico y financiero a los ganaderos, cuyo objetivo es aplicar las medidas más adaptadas a cada contexto, el estado de conservación de la especie sigue siendo precario", explica.

Por todo esto, el TSXG ha suspendido de manera cautelar la resolución de la Xunta por la que se incluía al lobo entre las especies cinegéticas de la región en la temporada 2025-2026 tras aceptar el recurso presentado por WWF. En este contexto, Medio Ambiente ha recordado su petición de que se envíe a Europa el informe que aprobaron las Comunidades Autónomas, en el que se "refleja que el estado del lobo es favorable".