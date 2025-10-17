Galicia aprueba los Presupuestos de 2026, con "más gasto social" y "sin subir los impuestos"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, compareciendo ante los medios de comunicación. David Cabezón - Xunta de Galicia.

La Xunta ha dado luz verde este viernes a sus Presupuestos para el año 2026, en un Consello de la Xunta extraordinario celebrado por la mañana y presidido por Alfonso Rueda. El presidente gallego destacó que la reunión se desarrolló "dentro de la normalidad con la que queremos hacer las cosas", subrayando la importancia de tomar decisiones con antelación para garantizar la estabilidad económica y la eficacia del gasto público.

"Somos eficaces con los cartos de los ciudadanos y con lo que pagan a través de los impuestos", señaló Rueda, quien aseguró que las cuentas de 2026 son una apuesta por los principales "vectores de desarrollo de Galicia".

Los Presupuestos gallegos para 2026 ascienden a 14.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,2 % respecto a las cuentas de 2025. El documento se remitirá ahora al Parlamento para iniciar su tramitación, con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero del próximo año.

"Galicia, un año más, aprueba sus orzamentos en plazo", destacó el presidente, recordando que mientras el Gobierno central sigue sin aprobar sus propias cuentas, la comunidad "vuelve a cumplir" y garantiza la estabilidad institucional y financiera.

El presidente explicó que las circunstancias de estas cuentas son distintas a las de ejercicios anteriores, ya que los fondos europeos de recuperación —que ayudaron a sostener la inversión pública tras la pandemia— están llegando a su fin. "Los disfrutamos, pero tienen fecha de caducidad. En 2026 ya no estarán presentes", reconoció. Por ello, la Xunta realizará un esfuerzo suplementario con fondos propios para mantener el nivel de inversión y evitar que los recursos disponibles disminuyan.

"En un contexto de incertezas"

Tras el anuncio de Rueda, tomó la palabra el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, quien subrayó la relevancia de que Galicia vuelva a aprobar sus cuentas "en tiempo y forma", a diferencia, indicó, del Gobierno central.

"Aprobamos en tiempo y forma los orzamentos, mientras que el Gobierno central sigue con los del año 2022", afirmó Corgos, recordando que las medidas económicas del Ejecutivo estatal "siguen sin adaptarse a las necesidades europeas" incluso dos meses y medio después de la aprobación del techo de gasto.

El responsable de Facenda situó las cuentas gallegas en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y la inestabilidad: "Aprobamos los orzamentos en un contexto de incertezas. Se abre una esperanza de que remate el conflicto de Israel y Palestina, pero aún quedan conflictos abiertos como el de Ucraína", señaló.

Pese a ese panorama, Corgos destacó que Galicia mantiene la estabilidad política y económica, y que esa confianza se traduce en previsiones favorables para los próximos meses: "En este contexto de inestabilidad, Galicia aprueba las contas para 2026 con estabilidad política a la altura de los gallegos y gallegas. Las estimaciones apuntan a una bajada de la tasa de paro, y Galicia encadenará seis años de crecimiento sostenible".

Más gasto social y servicios públicos

El presidente destacó que el crecimiento del 1,2 % se centra en las áreas sociales, con el objetivo de "mantener un nivel aceptable de los servicios públicos y fortalecer la unidad de los gallegos, vivan donde vivan".

El incremento de 300 millones de euros beneficiará principalmente a las consellerías de Política Social, Educación y Empleo, consideradas esenciales para la calidad de vida de la ciudadanía. Los "orzamentos históricos", dijo Rueda, permitirán avanzar en atención a la dependencia —con refuerzo del plan de choque— y consolidar una sanidad pública fuerte.

También se garantiza que la educación pública siga siendo gratuita "desde principio a fin", uno de los compromisos centrales del Ejecutivo autonómico.

Impulso a la innovación sin subir impuestos

Otro de los pilares de las nuevas cuentas es la apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), que contará con una subida de 372 a 405 millones de euros. Rueda insistió en que este esfuerzo inversor se realizará sin aumentar la carga fiscal sobre los gallegos.

"A diferencia de lo que ocurre en el Gobierno central, aquí no subimos impuestos. Mantenemos todas las bajadas y añadimos cinco más", afirmó. Entre las nuevas medidas fiscales, mencionó ayudas para material escolar, facilidades para el acceso a la vivienda y apoyo a la atención sanitaria y social.

Galicia "próspera y sostenible"

Rueda enmarcó el presupuesto dentro de una "agenda de estabilidad, prosperidade e sostibilidade", y defendió que las cuentas reflejan la idea de una “Galicia Calidade”, basada en la eficacia, la responsabilidad y el compromiso con los servicios públicos.

El presidente finalizó su intervención agradeciendo el trabajo de todo el equipo de la Consellería de Facenda y del conjunto del Gobierno autonómico: "Agradezco a todo o equipo da consellería o esforzo para dotar a Galicia das axudas que necesitamos dar, para que o sector público e o privado sigan tirando xuntos do país".