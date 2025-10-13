Rueda defiende la coordinación entre aeropuertos gallegos "bajo el paraguas de Aena"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se pronunció esta mañana sobre la situación de la política aeroportuaria gallega, después de que el Gobierno autonómico mostrara su disposición a diseñar y presentar a Aena una estrategia común que integre a los tres aeropuertos de la comunidad.

Durante la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta, Rueda recordó que la semana pasada, en el Foro La Toja, mantuvo una conversación con el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que le trasladó la voluntad del Ejecutivo gallego de colaborar: "Tenemos interés en coordinarnos bajo el paraguas de Aena y no de confrontarnos".

Cabe recordar, que las competencias en materia aeroportuaria pertenecen al Estado, pero reiteró que la Xunta está abierta a participar activamente en el diseño de una estrategia común, en respuesta a las peticiones formuladas esta semana por los ayuntamientos de Santiago y A Coruña.

Ambos consistorios reafirmaron su apuesta por impulsar la coordinación de los tres aeropuertos gallegos (Rosalía de Castro, Alvedro y Peinador), con el fin de garantizar su crecimiento y competitividad, y han reclamado a la Xunta un papel protagonista en esa planificación.

Así, el debate sobre la ordenación aeroportuaria gallega se mantiene prácticamente en el mismo punto desde hace más de 15 años, pese a las sucesivas reuniones del Comité de Coordinación Aeroportuaria, que no han logrado avances significativos.

El resultado, según reconocen tanto administraciones como agentes económicos, es un mapa de destinos cada vez más limitado, con rutas internacionales escasas y solapamientos de vuelos entre terminales situadas a apenas 150 kilómetros de distancia, una situación que ha favorecido la expansión del aeropuerto Sá Carneiro, en Oporto, que continúa captando pasajeros gallegos.