La Xunta no acudirá a la Cumbre del Clima: "No estamos dispuestos a que se nos trate como niños"

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha confirmado este viernes que la Xunta no acudirá a la Cumbre del Clima convocada por el Gobierno. "No estamos dispuestos a que se nos trate como niños ni a perder el tiempo", ha asegurado la melidense.

Vázquez asegura que la decisión no se debe a un "capricho" y ha preguntado por el pacto de 2022, "que no se llegó a desarrollar", así como por el Fondo Social del Clima, qué pasó con el pacto de 2022, "que no se llegó a desarrollar"; qué pasa con el Fondo Social del Clima, "que son 9.000 millones de euros que no están llegando a las comunidades, pese a que Galicia, por ejemplo, presentó antes de la fecha límite sus proyectos".

La conselleira de Medio Ambiente también hizo referencia a las conferencias sectoriales, "que ya no se están convocando y por lo que se están perdiendo fondos europeos muy importantes". Así lo ha asegurado ante los medios de comunicación, según recoge Europa Press.

"Llega un momento en el que, ante una decisión de carácter unilateral por parte del Gobierno central que no beneficia en absoluto a las comunidades, tenemos que tomar cartas en el asunto. No estamos dispuestos a viajar de Galicia a Madrid o desde cualquier otro punto solo para hacernos una foto", ha aseverado Vázquez.

La conselleira de Medio Ambiente considera que se trata de un problema lo "suficientemente serio" como para "sentarse con la ministra y su equipo, que hace meses que no se hace en las conferencias sectoriales y, a partir de ahí, hacer un planteamiento serio, con una planificación y un presupuesto".