El PP elige al gallego Francisco Conde para presidir la Comisión de Defensa del Congreso

La Comisión de Defensa del Congreso ha elegido este martes al diputado gallego y exconselleiro de la Xunta Francisco Conde López, muy próximo a Alberto Núñez Feijóo, como nuevo presidente de la Comisión de Defensa, a propuesta del PP.

Al quedar la dirección de la Comisión de Defensa en manos del PP -conforme al reparto de las mesas y presidencias de comisión pactado a principios de legislatura- los populares escogieron al expresidente valenciano Alberto Fabra. Sin embargo, este decidió renunciar en septiembre para evitar dudas sobre su imparcialidad al saberse que su hijo trabaja en una empresa del presidente de Indra, Ángel Escribano.

Ante esta baja, según informa Europa Press, el PP decidió entregar la presidencia de Defensa a Francisco Conde, que ya presidía la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de la Unión Europea, cargo que ha abandonado.

Conde fue conselleiro de Economía con Feijóo en la Xunta, quien quiso que le acompañara en las listas del PP al Congreso, aunque quedó fuera del reparto de cargos en la dirección del partido. En su día se habló de él como posible candidato a la Mesa del Congreso.

En la votación de este martes, Francisco Conde ha sido elegido con 19 votos a favor y nueve en blanco, mientras que Vox ha preferido proponer a su propio candidato, Alberto Asarta, que sólo ha logrado un voto.