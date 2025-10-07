El BNG avanza el "desbloqueo" de la tramitación de la ley para la transferencia de la AP-9

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha avanzado este martes en rueda de prensa el "desbloqueo" de la tramitación en el Congreso de los Diputados de la ley que partió del Parlamento de Galicia para promover la transferencia de la AP-9, según recoge Europa Press.

El diputado ha indicado que la Mesa del Congreso va a cerrar este martes el plazo para presentar enmiendas de totalidad. Si los grupos no presentan ninguna, Rego confía en que la próxima semana se abra el plazo de enmiendas al articulado para que la ley "se pueda tramitar cuanto antes".

El representante del BNG ha apuntado que también está en conversaciones con el Gobierno para que cumpla su compromiso de aplicar en Galicia tarifas bonificadas en trayectos de media distancia.

"Estos serían algunos de los elementos que facilitarían poder votar a favor, por lo tanto seguimos hablando y tenemos alguna reserva sobre el sentido del voto. Esperamos poder acabar apoyando la Ley de Movilidad Sostenible", ha zanjado.