Galicia abre el plazo de exposición pública del nuevo catálogo de bienes del patromonio litoral

Imagen del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, en el Consello. Xunta de Galicia.

La Xunta de Galicia ha dado un paso decisivo en la conservación del patrimonio costero al identificar 1.582 bienes de valor cultural en la costa gallega, de los cuales más de la mitad podrían adaptarse a nuevos usos compatibles con su conservación.

El Consello acordó someter a información pública durante un mes el decreto que aprobará el nuevo Catálogo de bienes de valor cultural del litoral, fruto del trabajo conjunto de las consellerías de Medio Ambiente y Cambio Climático y de Cultura, Lingua e Xuventude.

Por provincias, A Coruña concentra 819 construcciones catalogadas, seguida de Pontevedra con 641 y Lugo con 122.

Entre ellas destacan faros, molinos, antiguas fábricas de salazón y otros edificios industriales, sumando un total de 867 elementos que podrían rehabilitarse para desempeñar un uso distinto al original, siempre garantizando la conservación de sus valores patrimoniales, históricos y culturales.

El catálogo incluye bienes de tipología arquitectónica, arqueológica, etnográfica, industrial y artística, todos documentados con imágenes, representaciones gráficas y fichas individuales, y georreferenciados para facilitar su gestión.

Este inventario, actualizado tras un exhaustivo trabajo de campo en los 86 municipios costeros, permitirá impulsar la rehabilitación y puesta en valor del patrimonio, promoviendo su segunda vida y contribuyendo al desarrollo sostenible de la costa gallega.

Además, la inclusión en el catálogo refuerza la seguridad jurídica, ya que cualquier actuación sobre estos bienes deberá respetar la normativa de patrimonio cultural y obtener las autorizaciones pertinentes.

También se posibilitan ampliaciones en planta o reconstrucciones que respeten la autenticidad y posición original de los elementos, garantizando siempre la protección y dignificación del patrimonio litoral.

Gracias a este instrumento, la Xunta da un salto cualitativo en la gestión del patrimonio costero, fomentando la revitalización de espacios históricos y culturales y asegurando que la riqueza arquitectónica, industrial y etnográfica de Galicia reciba la atención y cuidado que merece.