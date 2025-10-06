El PP gallego apela a "olvidar" diferencias para llegar a una solución en Palestina

El PP de Galicia continúa sin denominar a los ataques de Israel en Palestina como un genocidio, pese a condenar las agresiones y reconocer que el conflicto se originó hace "moitas décadas". Así lo ha expresado este lunes el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, quien además ha apelado a "poñernos na pel do outro e centrarnos no que nos une" teniendo en cuenta que para llegar a un acuerdo hai que "olvidar moitas cousas".

Este domingo, decenas de miles de personas se concentraron en Santiago procedentes de distintos puntos de Galicia para mostrar su apoyo a Palestina. Fueron entre 80.000, la cifra aportada por la organización, y 10.000 la cifra aportada por fuentes policiales.

Ante este escenario, y recientes estudios que sitúan la opinión mayoritaria de la población española y gallega a favor de Palestina, Calvo ha abogado por una equidistancia entre las partes y ha puesto el foco en los partidos de izquierda que "usan este conflito para dividir e sempre buscan centrarse na diferenza, en lugar de centrarse nas cousas que nos unen".

Preguntado tras la rueda de prensa del Consello da Xunta por la masiva asistencia a la manifestación, el conselleiro de Presidencia ha declarado que "nós respetamos a forma de expresión dos cidadáns".

Sobre el motivo de la protesta, que señalaba esta guerra como un "genocidio", Calvo ha afirmado que "creo que fomos claros. Desde o primeiro día rexeitamos os ataques de Israel e dixemos que tiñan que parar de forma inmediata e que hai que buscar unha solución negociada ao conflicto. Hai enriba da mesa un plan que parece que están negociado as partes con terceiros e espero que se atope unha pronta solución".

El popular se ha referido además a una conversación que ha tenido lugar en el marco del Foro de La Toja entre el ex primer ministro israelí Ehud Olmert y el líder opositor palestino Samer Sinijlawi.

Calvo, que asistió a la charla el pasado sábado, señaló que la conclusión de esta conversación fue "que se queremos un acordo entre as dúas partes, hai que poñerse na pel do outro, nos ollos do outro protagonista e chegar a un acordo olvidando moitas cousas. Convido aos partidos de esquerdas a sacar conclusións destas persoas, que puxeron énfase para a comunidade internacional en centrarnos no que nos une".

La Xunta no ha contactado con los gallegos detenidos en la Global Sumud Flotilla

Preguntado por si el Gobierno gallego ha establecido algún contacto o si se ha interesado por Sandra Garrido y Manu López, los dos gallegos que formaban parte de la Global Sumud Flotilla con ayuda humanitaria para Gaza y que fueron detenidos por el ejército israelí la semana pasada, el conselleiro de Presidencia se ha limitado a señalar que su situación es "competencia exclusiva" del Gobierno central.

En todo este contexto, Calvo ha reiterado que el PP "non pode ser máis claro" respecto a su posición. "Non íamos ningún nesa flotilla, pero pouco máis podemos facer", ha añadido.

El conselleito de Presidencia remite a Sanidade para las quejas presentadas en los buzones de los centros

Entre otros asuntos, el conselleiro de Presidencia ha remitido a la consellería de Sanidade para atender las quejas de los pacientes del Sergas.

Preguntado por las reclamaciones presentadas en los buzones de los centros, Calvo ha explicado que la Xunta no dispone en el momento de estos datos y que "o buzón está a disposición dos usuartios e pacientes que consideren que se poden mellorar as esperas ou teñan queixas. Desde Sanidade se dará a conveniente información e resposta".