Diego Calvo, sobre la postura del PP sobre Palestina: "Solo nos queda alistarnos en el frente"

El presidente del PP en A Coruña y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha defendido la postura del PP sobre la ocupación israelí en Palestina y ha asegurado que "solo queda" que los populares se "alisten en el frente".

"Solo nos queda alistarnos en un frente que se pueda llegar a constituir. Yo creo que somos bastante claros en que apoyamos desde el primer momento el paro de todas las acciones que lleva a cabo Israel. Condenamos esas acciones, pedimos que haya un proceso de paz, que se llegue a una solución", ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Diego Calvo ha considerado que la postura del PP "está bastante clara" y otra cosa, ha continuado, es ser "el primero encabezando una protesta".

A renglón seguido, ha apuntado que el debate del genocidio radica en que el PSOE y, "sobre todo la izquierda", se dedica a "poner trampas, cortinas de humo encima de la mesa" para que "se hable de eso y no se hable" de "todos los problemas" que tuvo la mujer del presidente del Gobierno central durante toda la semana.

"Creo que lo que les interesa es centrarse en debates estériles y nosotros de eso vamos a pasar. Dijimos en todas las declaraciones que condenamos todo lo que hizo Israel y queremos que haya un proceso de paz", ha afirmado.

En este sentido, preguntado sobre si él cree que lo que sucede en Palestina es un genocidio, Diego Calvo ha remarcado que "no tiene capacidad" para poder determinar ciertas cosas, pero "sí cree" que es una situación "totalmente injusta e Israel tiene que parar".

Aeropuertos

En otro orden de asuntos, consultado sobre la reunión celebrada este viernes del comité de coordinación aeroportuaria de Galicia, Diego Calvo ha afirmado que la competencia del transporte aéreo "es del Estado" y, por lo tanto, le corresponde "poner encima de la mesa" una coordinación y después hacer alegaciones o propuestas.

"Pretenden que sea la Xunta la que ponga encima de la mesa, para que después los distintos alcaldes de los mismos partidos culpen a la Xunta de intentar fastidiar alguna de las ciudades y no se trata de eso. Es una competencia de Sánchez", ha afirmado.

Mociones

Como presidente del PP en la provincia de A Coruña, Diego Calvo ha sido cuestionado sobre si las últimas mociones de censura, ha apuntado que en los ayuntamientos en los "que no ganaron por mayoría absoluta y se quedaron a muy poco", desde el primer día "intentaron llegar a un acuerdo".

"En todos aquellos ayuntamientos donde nos quedamos a muy poco, puedo asegurar que desde el primer día intentamos llegar a un acuerdo y si a lo largo de la legislatura conseguimos llegar a un acuerdo lo vamos a intentar", ha afirmado.

De esta forma, preguntado por una posible moción en Santiago, donde gobierna el BNG, ha afirmado que el PP es el "partido más votado" por lo que la gente "entendería perfectamente" que el alcalde fuese el popular Borja Verea.

"Si hubiese posibilidades, si hay posibilidades o si se abren las posibilidades en lo que queda de mandato, desde luego que va a ser planteable", ha asegurado Diego Calvo.