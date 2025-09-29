Rueda defiende una inmigración "ordenada" que "venga a aportar"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido este lunes que el "discurso" sobre migrantes que tiene su Ejecutivo "coincide" con el plasmado por el PP en la reunión del fin de semana en Murcia, al tiempo que se ha mostrado seguro de que este "conecta con la mayoría de españoles".

En este escenario, ha reivindicado las "propuestas" que "facilitan" una inmigración "ordenada" que "venga a aportar".

"Igual que los gallegos fuimos a aportar cuando tuvimos que salir fuera a buscar mejores condiciones de vida o a buscar una vida directamente", ha ejemplificado.

Así lo ha trasladado en la comparecencia ante los medios posterior al Consello de la Xunta, en la que ha sido preguntado por el llamamiento que hizo el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, en una entrevista con la Cadena SER, a no secundar el "discurso de Vox" en cuestiones como la acogida a menores migrantes.

Rueda ha replicado que "si dijo eso" el secretario de Estado hablaría "con bastante poca información" o atendiendo a "consignas trasladadas desde instancias superiores".

A renglón seguido, ha reivindicado Galicia como "tierra acogedora", pero ha apelado a que la distribución de migrantes se haga de forma "planificada" y acompañada de "recursos económicos", algo que, ha añadido, "a día de hoy no se está produciendo en absoluto, sino a cuentagotas y con secretismo".

"Sacándose, para entendernos, un problema de encima", ha censurado.

Dicho esto, ha defendido que el discurso de la Xunta "coincide" con el del PP, antes de referirse al encuentro que tuvo lugar en Murcia con la participación del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de los 'barones' autonómicos de su partido.

El aval de la "mayoría" de españoles y gallegos

El líder del PP gallego ha manifestado su convicción de que la forma en la que su partido abordó el tema de la inmigración en Murcia "conecta con la mayoría de españoles y, todavía con más seguridad, con lo que piensa una gran mayoría de gallegos".

Así, ha remarcado que las propuestas que considera que validan la mayoría de gallegos y que la Xunta respalda son las que "facilitan" una migración "planificada, ordenada y que venga a aportar. "Igual que los gallegos fuimos a aportar cuando tuvimos que salir fuera a buscar mejores condiciones de vida o a buscar una vida directamente", ha zanjado.