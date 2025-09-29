Incautan más de 3,6 toneladas de cocaína llegada a la costa gallega en un narcosubmarino

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Drug Enforcement Administration (DEA), han logrado desmantelar una red de narcotráfico asentada en Outes (A Coruña) dedicada al transporte de cocaína a gran escala.

La comisaría de Lonzas, en A Coruña, custodia en sus instalaciones hasta 3.650 kilos de cocaína llegados a las costas gallegas a bordo de un semisumergible. Una imagen impactante, fruto de un operativo en el que ha resultado detenidas 14 personas, de las cuales tres son los tripulantes de la embarcación que fueron arrestados hace un par de semanas en la Pobra do Caramiñal y que se encuentran en prisión preventiva.

El operativo se activó el pasado 13 de septiembre, cuando varias lanchas salieron del puerto de O Freixo para trasladar la droga hasta la costa. En la playa de Niñeiriños, los agentes observaron cómo cargaban fardos de cocaína en vehículos, iniciándose una persecución que permitió interceptar parte de la mercancía. El resto apareció horas más tarde en la misma playa, oculto bajo una lona.

Los tres tripulantes del narcosubmarino intentaron escapar simulando ser peregrinos, tomando incluso un taxi con la ropa empapada, pero fueron localizados y arrestados. Se trata de la primera operación en España en la que se consigue detener a los ocupantes de un narcosubmarino tras llegar a tierra.

En paralelo, se realizaron 18 registros en las comarcas de Barbanza y O Salnés, donde se intervinieron 54.680 euros en efectivo, dos embarcaciones, cinco vehículos, un remolque, 33 teléfonos móviles, equipos de transmisión y abundante documentación.

La investigación, iniciada en agosto, también reveló el uso de empresas pantalla para blanquear beneficios y embarcaciones modificadas con motores de alta potencia para facilitar el transporte de droga.

Los 14 detenidos pasaron a disposición judicial como presuntos responsables de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, decretándose el ingreso en prisión para 12 de ellos.