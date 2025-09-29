Declaran como extinguido el incendio de Pantón (Lugo) once días después de su inicio

Zonas calcinadas por el incendio de Pontón durante la realización de labores de extinción del incendio de Pantón, a 22 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo (España). Carlos Castro - Europa Press.

El incendio forestal de Pantón, que se originó el pasado 18 de septiembre, ha quedado extinguido este lunes a las 17:39 horas. Once días después del inicio de las llamas, la superficie quemada —que en un principio se estimaba en 2.000 hectáreas— quedó finalmente en 1.805 hectáreas.

De ellas, la Xunta de Galicia matiza que 1.517 corresponden a monte arbolado y 288 a monte raso. Parte de la superficie quemada afecta al municipio de Sober.

Para su extinción se movilizaron a 25 técnicos, 273 agentes, 327 brigadas, 175 motobombas, 9 palas, seis unidades técnicas de apoyo, 15 helicópteros y 12 aviones, además de contar con la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Durante los primeros días fue necesario activar la situación 2 debido a la proximidad de las llamas a núcleos urbanos, mientras que la fuerte humareda dificultaba las tareas de extinción. De hecho, 49 personas tuvieron que ser evacuadas en Pantón en varios núcleos mientras que 17 personas fueron evacuadas de Abelairas.

El origen del fuego todavía no se ha esclarecido, si bien las primeras investigaciones lo situaban cerca de las vías del tren.